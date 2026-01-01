У Луцьку хочуть відреставрувати замок Любарта. ВІДЕО

В обласному центрі Волині хочуть реставрувати замок Любарта.Про це повідомив секретар Луцької міської ради"Луцький замок має стати точкою тяжіння міста. Працюємо над його новим обличчям. До 600-річчя з’їзду європейських монархів плануємо відновити замок і створити навколо нього сучасний простір", - написав Андрій Разумовський.У Луцькому замку з-поміж іншого потрібно замінити накриття Владичої вежі та інших дерев’яних конструкцій.«Буде великий поштовх, буде все якнайкраще», - сказав Андрій Разумовський.Зараз готується технічне завдання для оголошення тендеру на проведення реставрації Луцького замку. Кошти мають бути передбачені в Держбюджеті і це має відбутися до 2029 року, коли відзначатимуть 600-річчя з’їзду монархів.