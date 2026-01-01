В Україні зростуть ціни на ліки: що подорожчає в першу чергу





Про це заявив голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комарида. За його словами, попри атаки окупантів, українська фармацевтична галузь демонструє високу стійкість, - пише



"Ми не очікуємо глобального чи значного перебою з постачанням тих чи інших препаратів, у тому числі й вітчизняних", – наголосив голова правління Європейської фармацевтичної асоціації.



Він також підкреслив, що практично всі вітчизняні виробники та виготовлені ними лікарські засоби є взаємозамінними, що гарантує наявність необхідних медикаментів в аптеках.



Чому дорожчають імпортні препарати

Коментуючи ситуацію з закордонними ліками, Комарида зазначив, що фармкомпанії намагаються максимально стримувати ціни, проте об'єктивні економічні фактори роблять їхнє зростання неминучим. Він виокремив такі фактори впливу на ціни:



коливання курсу долара та євро безпосередньо впливає на закупівлю імпортної сировини та готових препаратів;

зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, яке закладається в загальні витрати;

подорожчання та зміна маршрутів доставки товарів в Україну.



"На жаль для українських пацієнтів, ціна буде поступово зростати. І ми бачимо, згідно з даними засобів масової інформації, що подорожчання лікарських засобів вже поступово відбувається… Краще мати можливість купити ліки трохи дорожче, ніж не мати можливості купити їх взагалі", – підсумував Олександр Комарида.



Російські атаки на фармацевтичні об'єкти в Україні

Російські війська системно знищують фармацевтичну інфраструктуру України, завдаючи ударів по найбільших логістичних комплексах та складах дистриб'юторів:



"Біокон" (3 вересня): знищено логістичний фармкомплекс на Київщині площею 45 тис. кв. м. Втрати продукції перевищують 15 млрд грн, компанія припинила операції;

Teva (3 вересня): ворог двічі атакував склад ізраїльського виробника; компанія мінімізує наслідки та продовжує роботу;

"Аптека доброго дня" (3 вересня): повністю знищено склад мережі на Київщині, втрачено тонни ліків;

"Оптіма-Фарм" (8 вересня): повторний балістичний удар по вже зруйнованому восени 2025 року та порожньому складу на лівому березі Києва;

Universal Logistic (12–13 вересня): дводенний обстріл фармскладу (21 тис. кв. м) у Бориспільському районі; вивезення вцілілих товарів ускладнене пошкодженнями та тривогами;

"БаДМ" (14 вересня): атаковано склад одного з найбільших дистриб'юторів у Хаджибейському районі Одеси, на території виникла масштабна пожежа;

"Дарниця" (23 вересня): завдано удару по заводу однієї з найбільших фармкомпаній, разтошованому на Рембазі в Києві.



Як відомо, раніше в Києві визнали, що в результаті російських атак у столиці впала кількість деяких імпортних медикаментів та ліків від хронічних захворювань. Це пов’язали з порушенням окремих логістичних ланцюгів виробників і постачальників ліків, оскільки обстріли вплинули на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Україну чекає поступове зростання цін на іноземні лікарські препарати. Вони можуть подорожчати через низку економічних та логістичних чинників, зокрема ударів по фармацевтичним складах та виробниках.Про це заявив голова правління Європейської фармацевтичної асоціації. За його словами, попри атаки окупантів, українська фармацевтична галузь демонструє високу стійкість, - пише Obozrevatel "Ми не очікуємо глобального чи значного перебою з постачанням тих чи інших препаратів, у тому числі й вітчизняних", – наголосив голова правління Європейської фармацевтичної асоціації.Він також підкреслив, що практично всі вітчизняні виробники та виготовлені ними лікарські засоби є взаємозамінними, що гарантує наявність необхідних медикаментів в аптеках.Коментуючи ситуацію з закордонними ліками, Комарида зазначив, що фармкомпанії намагаються максимально стримувати ціни, проте об'єктивні економічні фактори роблять їхнє зростання неминучим. Він виокремив такі фактори впливу на ціни:коливання курсу долара та євро безпосередньо впливає на закупівлю імпортної сировини та готових препаратів;зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, яке закладається в загальні витрати;подорожчання та зміна маршрутів доставки товарів в Україну."На жаль для українських пацієнтів, ціна буде поступово зростати. І ми бачимо, згідно з даними засобів масової інформації, що подорожчання лікарських засобів вже поступово відбувається… Краще мати можливість купити ліки трохи дорожче, ніж не мати можливості купити їх взагалі", – підсумував Олександр Комарида.Російські війська системно знищують фармацевтичну інфраструктуру України, завдаючи ударів по найбільших логістичних комплексах та складах дистриб'юторів:"Біокон" (3 вересня): знищено логістичний фармкомплекс на Київщині площею 45 тис. кв. м. Втрати продукції перевищують 15 млрд грн, компанія припинила операції;Teva (3 вересня): ворог двічі атакував склад ізраїльського виробника; компанія мінімізує наслідки та продовжує роботу;"Аптека доброго дня" (3 вересня): повністю знищено склад мережі на Київщині, втрачено тонни ліків;"Оптіма-Фарм" (8 вересня): повторний балістичний удар по вже зруйнованому восени 2025 року та порожньому складу на лівому березі Києва;Universal Logistic (12–13 вересня): дводенний обстріл фармскладу (21 тис. кв. м) у Бориспільському районі; вивезення вцілілих товарів ускладнене пошкодженнями та тривогами;"БаДМ" (14 вересня): атаковано склад одного з найбільших дистриб'юторів у Хаджибейському районі Одеси, на території виникла масштабна пожежа;"Дарниця" (23 вересня): завдано удару по заводу однієї з найбільших фармкомпаній, разтошованому на Рембазі в Києві.Як відомо, раніше в Києві визнали, що в результаті російських атак у столиці впала кількість деяких імпортних медикаментів та ліків від хронічних захворювань. Це пов’язали з порушенням окремих логістичних ланцюгів виробників і постачальників ліків, оскільки обстріли вплинули на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.

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