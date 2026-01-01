Чи очікувати магнітні бурі 25 вересня: прогноз





У зв'язку з цим, як повідомляє Британська геологічна служба, очікується магнітна буря рівня G1, - пише



Цей геомагнітний шторм не триватиме довго. Вже 25 вересня прогнозується зниження геомагнітної активності. Нових магнітних бур, за попередніми даними, вчені не очікують до 26 вересня.



Згідно з даними meteoagent, сьогодні К-індекс становить 5, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Сонячний спалах В7 відноситься до зеленого рівня. Резонанс Шумана, що визначає фон під час магнітної бурі, також залишається на зеленому рівні.



Проте, 25 вересня, К-індекс знизиться до 3,7, тобто до зеленого рівня. 26 вересня він залишиться на такому ж рівні.



Вплив магнітних бур на людей



Під час сонячної активності багато людей помічають погіршення самопочуття, зокрема, це може проявлятися у вигляді головного болю, запаморочення, нудоти або навіть болю в серці. Також можуть з’являтися й інші симптоми, зокрема:



слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищення артеріального тиску

загострення хронічних хвороб



Як поліпшити самопочуття під час магнітних бур

Під час підвищеної сонячної активності людям, чутливим до магнітних бур, слід дотримуватися кількох рекомендацій для покращення свого самопочуття, а саме:



Обмежити споживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Віддати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Уникати кави, алкоголю та куріння;

Більше часу проводити на свіжому повітрі та гуляти;

Регулярно провітрювати приміщення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 вересня, до Землі з великою швидкістю прибув потік сонячного вітру з корональної діри.У зв'язку з цим, як повідомляє Британська геологічна служба, очікується магнітна буря рівня G1, - пише "Кореспондент" Цей геомагнітний шторм не триватиме довго. Вже 25 вересня прогнозується зниження геомагнітної активності. Нових магнітних бур, за попередніми даними, вчені не очікують до 26 вересня.Згідно з даними meteoagent, сьогодні К-індекс становить 5, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Сонячний спалах В7 відноситься до зеленого рівня. Резонанс Шумана, що визначає фон під час магнітної бурі, також залишається на зеленому рівні.Проте, 25 вересня, К-індекс знизиться до 3,7, тобто до зеленого рівня. 26 вересня він залишиться на такому ж рівні.Під час сонячної активності багато людей помічають погіршення самопочуття, зокрема, це може проявлятися у вигляді головного болю, запаморочення, нудоти або навіть болю в серці. Також можуть з’являтися й інші симптоми, зокрема:слабкістьсонливістьбіль у спині та суглобахпідвищення артеріального тискузагострення хронічних хворобПід час підвищеної сонячної активності людям, чутливим до магнітних бур, слід дотримуватися кількох рекомендацій для покращення свого самопочуття, а саме:Обмежити споживання жирної, гострої та борошняної їжі;Віддати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;Уникати кави, алкоголю та куріння;Більше часу проводити на свіжому повітрі та гуляти;Регулярно провітрювати приміщення.

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