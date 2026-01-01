25 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 25 вересня відзначають директор комунального закладу «Палац культури міста Луцька», заслужений діяч мистецтв України Юрій Войнаровський (на фото) та керівник Волинського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів Валерій Шевчук.
Також уродини цього дня і у футболіста, уродженця Володимира-Волинського Олега Герасимюка.
25 вересня іменини відзначають ті, кого назвали Юліанами та Семенами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, сімейної злагоди й професійних успіхів.
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Також уродини цього дня і у футболіста, уродженця Володимира-Волинського Олега Герасимюка.
25 вересня іменини відзначають ті, кого назвали Юліанами та Семенами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, сімейної злагоди й професійних успіхів.
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