25 вересня на Волині: гортаючи календар

Юрій Войнаровський (на фото) та керівник Волинського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів Валерій Шевчук.



Також уродини цього дня і у футболіста, уродженця Володимира-Волинського Олега Герасимюка.



25 вересня іменини відзначають ті, кого назвали Юліанами та Семенами.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, сімейної злагоди й професійних успіхів.



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