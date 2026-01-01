Волинський веслувальник представлятиме Україну на Суперкубку в Китаї

Волинський спортсменпредставлятиме Україну та Волинь на престижному Супер Кубку (Ханчжоу) з веслування на байдарках і каное.Про це повідомляють у Відділенні національного олімпійського комітету у Волинській області.Змагання відбудуться з 1 по 3 жовтня 2026 року у місті Ханчжоу, Китайська Народна Республіка. Саме тут найсильніші спортсмени зійдуться на воді, щоб продемонструвати швидкість, витривалість, техніку та справжній спортивний характер.Для Андрія це ще одна важлива міжнародна арена, де він матиме можливість показати високий рівень підготовки та гідно представити українське веслування. Кожен старт — це результат наполегливої роботи, щоденних тренувань і великого прагнення до перемоги."Бажаємо Андрію впевненості, потужного старту, правильно обраного темпу та максимальної концентрації на дистанції! Нехай кожен помах весла наближає до омріяного результату! Вболіваємо за нашого спортсмена та тримаємо кулаки за Волинь і Україну", - йдеться у дописі.