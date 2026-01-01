«Я жодного дня не пошкодував»: луцький бізнесмен пояснив, чому продав «Галю Балувану»

Володимир Матвійчук, який був співзасновником мережі «Галя Балувана», а нині розвиває бренд Multicook, розповів, як зіпсувалися його стосунки з колишніми партнерами, чому він зрештою продав свою частку в бізнесі та як після цього дві мережі почали рухатися окремими шляхами.



Про це він розповів у подкасті Віталія Ткачука «Генерація успішних людей».



Матвійчук нагадав, що «Галя Балувана» з’явилася у Луцьку у 2018 році. Перший магазин відкрили у приміщенні на вулиці Грушевського, де до того працював паб, який не виправдав очікувань.



Ідею перейти на напівфабрикати, за його словами, підказав побутовий досвід родини: дружина регулярно замовляла додому пельмені, вареники, голубці та котлети.



Бізнес почав швидко рости. Після кількох луцьких магазинів партнери перейшли до франчайзингу, а вже у 2019 році почали відкривати перші точки за межами Луцька. Матвійчук каже, що кілька років фактично жив розвитком цієї мережі й працював над нею цілодобово.



«Для мене це був холодний душ»: як почався конфлікт із партнерами

Переломним у відносинах із партнерами він називає 2021 рік. За версією Матвійчука, тоді він випадково від сторонньої людини дізнався, що його партнери вирішили відкрити окремий магазин у Польщі.



«Я лежу на масажі, і один хлопчина каже: “Володь, ви в Польщі магазин відкриваєте?” Я кажу: “Та ні, поки не планували, це трохи пізніше”. А він каже: “Я чув, що ви вже відкриваєте”. Я дзвоню до партнерів і питаю, чи це справді так? Для мене це був холодний душ і дуже велике розчарування в партнерстві. Бо я знав одне: якщо ми розпочинаємо разом, то йдемо до кінця разом. Після цього я вже зрозумів, що рано чи пізно ці відносини зайдуть у глухий кут», – розповів Матвійчук.



За його словами, у 2021 році відбувся перший фактичний поділ магазинів, однак ще кілька років партнери залишалися у спільному бізнесі. Матвійчук пояснює це тим, що хотів завершити роботу з франчайзі, яким свого часу особисто продавав франшизу і допомагав запускати бізнес.



«Треба було обирати»: чому Матвійчук продав свою частку

Остаточно рішення про вихід він ухвалив пізніше. Матвійчук каже, що ще у 2024 році запропонував партнерам або налагодити нормальну комунікацію, або розійтися.



«Я був готовий відновити нормальні відносини. Я йшов на контакт, старався десь змовчати, десь стерпіти, і для мене це не є принизливо. Але час ішов, а конфлікти ставали все частішими. Тоді я вирішив, що



У 2025 році Матвійчук остаточно продав свою частку в «Галі Балуваній». За його словами, це рішення було непростим, адже мережу він сприймав не просто як актив, а як частину власного життя.



«Кілька місяців це був дуже складний етап. Коли продаєш, ти не розумієш, що буде далі, фактично йдеш у щось невідоме. Мені потрібно було ще й пояснювати партнерам, чому я виходжу з мережі. Дуже багато людей мене переконували: “Навіщо ти це продаєш? Ти ж стільки себе туди вклав”. Але коли я вже прийняв тверде рішення, то пішов у цю невідомість. І насправді жодного дня не пошкодував», – розповів Матвійчук.



Новий етап: Multicook і перехід колишніх франчайзі

При цьому Multicook на той момент уже існував. За словами підприємця, бренд приблизно два роки розвивався за кордоном і



Певний час після розділення «Галя Балувана» і Multicook фактично залишалися дуже схожими. Матвійчук визнає, що до 2025 року це були практично однакові за моделлю мережі з подібними стандартами та асортиментом, але під різними вивісками. Тепер Multicook розвиває власні формати, зокрема поєднання магазину заморожених продуктів із фастфудом Multibar.



Після виходу Матвійчука частина колишніх франчайзі «Галі Балуваної» вирішила перейти з ним у Multicook. Сам підприємець оцінює їхню частку приблизно у 5–7% попередньої мережі.



«Для мене це була, можна сказати, перша нагорода за мою працю. Я реально віддавався цим партнерам і тоді відчув, що не просто втратив кілька років свого життя. Коли виходиш із мережі, а тобі телефонують люди і кажуть: “Володь, я хочу далі з тобою йти”, – це дуже сильне відчуття. Причому телефонували навіть ті, від кого я цього зовсім не очікував. Людина п’ять років працювала під однією вивіскою, усе знає, усе вміє – і раптом вирішує змінити бренд. Я тоді вперше по-справжньому відчув, що люди мені довіряють. І від цього дуже кайфанув», – каже Матвійчук.



З колишніми партнерами Матвійчук нині підтримує лише формальне спілкування: каже, що при зустрічі вони вітаються, однак близьких стосунків уже немає. Водночас підприємець наголошує, що не хоче тримати образ і допускає, що з часом їхні відносини ще можуть змінитися.



При цьому сам він визнає: якби міг повернутися на 20 років назад із теперішнім досвідом, по-іншому підійшов би до вибору партнерів і до побудови відносин із ними.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З ВОЛОДИМИРОМ МАТВІЙЧУКОМ:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький підприємець, який був співзасновником мережі, а нині розвиває бренд, розповів, як зіпсувалися його стосунки з колишніми партнерами, чому він зрештою продав свою частку в бізнесі та як після цього дві мережі почали рухатися окремими шляхами.Про це він розповів у подкасті«Генерація успішних людей».Матвійчук нагадав, що «Галя Балувана» з’явилася у Луцьку у 2018 році. Перший магазин відкрили у приміщенні на вулиці Грушевського, де до того працював паб, який не виправдав очікувань.Ідею перейти на напівфабрикати, за його словами, підказав побутовий досвід родини: дружина регулярно замовляла додому пельмені, вареники, голубці та котлети.Бізнес почав швидко рости. Після кількох луцьких магазинів партнери перейшли до франчайзингу, а вже у 2019 році почали відкривати перші точки за межами Луцька. Матвійчук каже, що кілька років фактично жив розвитком цієї мережі й працював над нею цілодобово.Переломним у відносинах із партнерами він називає 2021 рік. За версією Матвійчука, тоді він випадково від сторонньої людини дізнався, що його партнери вирішили відкрити окремий магазин у Польщі.«Я лежу на масажі, і один хлопчина каже: “Володь, ви в Польщі магазин відкриваєте?” Я кажу: “Та ні, поки не планували, це трохи пізніше”. А він каже: “Я чув, що ви вже відкриваєте”. Я дзвоню до партнерів і питаю, чи це справді так? Для мене це був холодний душ і дуже велике розчарування в партнерстві. Бо я знав одне: якщо ми розпочинаємо разом, то йдемо до кінця разом. Після цього я вже зрозумів, що рано чи пізно ці відносини зайдуть у глухий кут», – розповів Матвійчук.За його словами, у 2021 році відбувся перший фактичний поділ магазинів, однак ще кілька років партнери залишалися у спільному бізнесі. Матвійчук пояснює це тим, що хотів завершити роботу з франчайзі, яким свого часу особисто продавав франшизу і допомагав запускати бізнес.Остаточно рішення про вихід він ухвалив пізніше. Матвійчук каже, що ще у 2024 році запропонував партнерам або налагодити нормальну комунікацію, або розійтися.«Я був готовий відновити нормальні відносини. Я йшов на контакт, старався десь змовчати, десь стерпіти, і для мене це не є принизливо. Але час ішов, а конфлікти ставали все частішими. Тоді я вирішив, що мудріше і правильніше для всіх буде продати свою частку . Ще у 2024 році я прямо сказав: або ми нормально працюємо, комунікуємо, відсуваємо амбіції й робимо справу, або я готовий продати. Я вклав у цю мережу дуже багато сил і часу, вона для мене була як дитина. Але в якийсь момент треба було обирати між цим бізнесом і власним внутрішнім комфортом», – каже підприємець.У 2025 році Матвійчук остаточно продав свою частку в «Галі Балуваній». За його словами, це рішення було непростим, адже мережу він сприймав не просто як актив, а як частину власного життя.«Кілька місяців це був дуже складний етап. Коли продаєш, ти не розумієш, що буде далі, фактично йдеш у щось невідоме. Мені потрібно було ще й пояснювати партнерам, чому я виходжу з мережі. Дуже багато людей мене переконували: “Навіщо ти це продаєш? Ти ж стільки себе туди вклав”. Але коли я вже прийняв тверде рішення, то пішов у цю невідомість. І насправді жодного дня не пошкодував», – розповів Матвійчук.При цьому Multicook на той момент уже існував. За словами підприємця, бренд приблизно два роки розвивався за кордоном і мав близько 200 магазинів у Європі та Америці , хоча в Україні був значно менш упізнаваним.Певний час після розділення «Галя Балувана» і Multicook фактично залишалися дуже схожими. Матвійчук визнає, що до 2025 року це були практично однакові за моделлю мережі з подібними стандартами та асортиментом, але під різними вивісками. Тепер Multicook розвиває власні формати, зокрема поєднання магазину заморожених продуктів із фастфудомПісля виходу Матвійчука частина колишніх франчайзі «Галі Балуваної» вирішила перейти з ним у Multicook. Сам підприємець оцінює їхню частку приблизно у 5–7% попередньої мережі.«Для мене це була, можна сказати, перша нагорода за мою працю. Я реально віддавався цим партнерам і тоді відчув, що не просто втратив кілька років свого життя. Коли виходиш із мережі, а тобі телефонують люди і кажуть: “Володь, я хочу далі з тобою йти”, – це дуже сильне відчуття. Причому телефонували навіть ті, від кого я цього зовсім не очікував. Людина п’ять років працювала під однією вивіскою, усе знає, усе вміє – і раптом вирішує змінити бренд. Я тоді вперше по-справжньому відчув, що люди мені довіряють. І від цього дуже кайфанув», – каже Матвійчук.З колишніми партнерами Матвійчук нині підтримує лише формальне спілкування: каже, що при зустрічі вони вітаються, однак близьких стосунків уже немає. Водночас підприємець наголошує, що не хоче тримати образ і допускає, що з часом їхні відносини ще можуть змінитися.При цьому сам він визнає: якби міг повернутися на 20 років назад із теперішнім досвідом, по-іншому підійшов би до вибору партнерів і до побудови відносин із ними.

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