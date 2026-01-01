У Луцьку скоригували графіки руху тролейбусів №15 та №15А
Сьогодні, 21:57
Із 28 вересня у місті Луцьку зміняться графіки руху тролейбусних маршрутів №15 та №15А.
Про це повідомив начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка, - пише Суспільне.
За його словами, графіки руху відкоригували з урахуванням численних звернень жителів міста. Зміни мають покращити доступність громадського транспорту у години найбільшого пасажирського навантаження.
«Зміщено години відпочинку водіїв. До прикладу, якщо раніш тролейбус зупинявся о 17:24, то зараз перерва починатиметься о 18:20. Тобто у пік навантаження тролейбус залишатиметься на маршруті», — зазначив Віктор Главічка.
Довідково: у будні дні на маршрут в Луцькій громаді виїжджає 40 тролейбусів, у вихідні — 23 тролейбуси. Підприємство перевозить щодня до 40 тисяч пасажирів, половина із них — пільговики.
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Про це повідомив начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка, - пише Суспільне.
За його словами, графіки руху відкоригували з урахуванням численних звернень жителів міста. Зміни мають покращити доступність громадського транспорту у години найбільшого пасажирського навантаження.
«Зміщено години відпочинку водіїв. До прикладу, якщо раніш тролейбус зупинявся о 17:24, то зараз перерва починатиметься о 18:20. Тобто у пік навантаження тролейбус залишатиметься на маршруті», — зазначив Віктор Главічка.
Довідково: у будні дні на маршрут в Луцькій громаді виїжджає 40 тролейбусів, у вихідні — 23 тролейбуси. Підприємство перевозить щодня до 40 тисяч пасажирів, половина із них — пільговики.
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