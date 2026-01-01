На Волині постачальник електроенергії незаконо підвищував ціни і отримав понад мільйон гривень

На Волині постачальник електроенергії незаконо підвищував ціни і отримав понад мільйон гривень
За втручання прокуратури постачальник електроенергії повернув громаді Ковеля понад 1,1 млн грн безпідставно отриманих бюджетних коштів.

Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.

На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Ковельської міської ради, постачальник електроенергії повернув громаді понад 1,1 млн гривень, які він зайво отримав із місцевого бюджету.

Нагадаємо, за результатами закупівлі між Управлінням освіти міської ради та постачальником було укладено договір про надання послуг.
Згодом постачальник безпідставно ініціював та підвищував ціну електроенергії шляхом укладення шести додаткових угод.

Усі ці угоди, довели прокурори, є недійсними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства.

У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.

Свою позицію щодо стягнення з постачальника коштів, зайво отриманих
ним із бюджету, прокурори відстояли в судах першої та апеляційної інстанції.

Завдяки цьому понад 1,1 мільйона гривень повернуто в бюджет Ковельської громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, електроенергія, підвищення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Я жодного дня не пошкодував»: луцький бізнесмен пояснив, чому продав «Галю Балувану»
Сьогодні, 22:10
У Луцьку скоригували графіки руху тролейбусів №15 та №15А
Сьогодні, 21:57
На Волині постачальник електроенергії незаконо підвищував ціни і отримав понад мільйон гривень
Сьогодні, 21:16
Допотопно, дорого і складно: депутат розкритикував CityCard у Луцьку
Сьогодні, 20:55
Зупинилося серце захисника з Волині Сергія Кушнірчука
Сьогодні, 20:35
Медіа
відео
1/8