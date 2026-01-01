На Волині постачальник електроенергії незаконо підвищував ціни і отримав понад мільйон гривень

За втручання прокуратури постачальник електроенергії повернув громаді Ковеля понад 1,1 млн грн безпідставно отриманих бюджетних коштів.Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Волинської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Ковельської міської ради, постачальник електроенергії повернув громаді понад 1,1 млн гривень, які він зайво отримав із місцевого бюджету.Нагадаємо, за результатами закупівлі між Управлінням освіти міської ради та постачальником було укладено договір про надання послуг.Згодом постачальник безпідставно ініціював та підвищував ціну електроенергії шляхом укладення шести додаткових угод.Усі ці угоди, довели прокурори, є недійсними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства.У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі.Свою позицію щодо стягнення з постачальника коштів, зайво отриманихним із бюджету, прокурори відстояли в судах першої та апеляційної інстанції.Завдяки цьому понад 1,1 мільйона гривень повернуто в бюджет Ковельської громади.