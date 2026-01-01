Зупинилося серце захисника з Волині Сергія Кушнірчука

Зупинилося серце захисника з Волині Сергія Кушнірчука
Волинь втратила ще одного воїна, який свого часу став на захист Батьківщини від ворога.

Скорботну звістку про смерть краянина повідомили у Колківській громаді.

"Глибокі та щирі співчуття з приводу тяжкої втрати — за своїм Захисником Колківська селищна територіальна громада висловлює родині, близьким та побратимам з приводу смерті Кушнірчука Сергія Леонтійовича (01.07.1971 р.н.). Уродженець села Рудники свого часу став на захист рідної землі, проявивши мужність, стійкість та відвагу. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист Батьківщини, його відданість та героїзм назавжди залишаться в пам'яті нашої громади", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Поховання відбудеться в селі Гаразджа.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.

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Теги: Волинь, Колки, Рудники, Сергій Кушнірчук, смерть, ветеран
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