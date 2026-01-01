Зупинилося серце захисника з Волині Сергія Кушнірчука

Волинь втратила ще одного воїна, який свого часу став на захист Батьківщини від ворога.Скорботну звістку про смерть краянина повідомили у Колківській громаді."Глибокі та щирі співчуття з приводу тяжкої втрати — за своїм Захисником Колківська селищна територіальна громада висловлює родині, близьким та побратимам з приводу смерті(01.07.1971 р.н.). Уродженець села Рудники свого часу став на захист рідної землі, проявивши мужність, стійкість та відвагу. Сергій помер не на полі бою, але його внесок у захист Батьківщини, його відданість та героїзм назавжди залишаться в пам'яті нашої громади", - йдеться у дописі на сторінці громади.Поховання відбудеться в селі Гаразджа.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.