Назвали три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах

Дональда Трампа наполягає на трьох невідкладних кроках у межах зусиль із деескалації війни Росії проти України та відновлення дипломатичних відносин із Москвою.



Як повідомляє



За словами Зеленського, йдеться про:



припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури;



відновлення функціонування "зернового коридору" у Чорному морі;



тристороння зустріч США-Україна-Росія, імовірно в Абу-Дабі.



Президент зазначив, що пропозиція про спільне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від СШ, і Україна готова на це погодитися.



"Пропозиція зараз на порядку денному: енергетичне перемир’я. Ми готові", - зазначив Зеленський.



Він також додав, що США прагнуть знову відкрити "зерновий коридор" і провести тристоронню зустріч..



США висунули ідею спочатку провести зустріч технічних груп, а не зустріч на рівні лідерів. Як можливе місце проведення вони запропонували Абу-Дабі.



"Ми відкриті до пропозицій - будь-яка країна, будь-який формат", - наголосив український президент.



Заяви Трампа та Зеленського щодо завершення війни



Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.



Після зустрічі Зеленський назвав умову для енергетичного перемир'я з Росією.



Водночас Трамп під час свого виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН підкреслив, що війна в Україні завершиться "швидше, ніж люди собі уявляють".



Зеленський також висловив сподівання, що війну в Україні вдасться завершити до зими за допомогою Трампа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація президента СШАнаполягає на трьох невідкладних кроках у межах зусиль із деескалації війни Росії проти України та відновлення дипломатичних відносин із Москвою.Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Axios.За словами Зеленського, йдеться про:припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури;відновлення функціонування "зернового коридору" у Чорному морі;тристороння зустріч США-Україна-Росія, імовірно в Абу-Дабі.Президент зазначив, що пропозиція про спільне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від СШ, і Україна готова на це погодитися."Пропозиція зараз на порядку денному: енергетичне перемир’я. Ми готові", - зазначив Зеленський.Він також додав, що США прагнуть знову відкрити "зерновий коридор" і провести тристоронню зустріч..США висунули ідею спочатку провести зустріч технічних груп, а не зустріч на рівні лідерів. Як можливе місце проведення вони запропонували Абу-Дабі."Ми відкриті до пропозицій - будь-яка країна, будь-який формат", - наголосив український президент.Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.Після зустрічі Зеленський назвав умову для енергетичного перемир'я з Росією.Водночас Трамп під час свого виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН підкреслив, що війна в Україні завершиться "швидше, ніж люди собі уявляють".Зеленський також висловив сподівання, що війну в Україні вдасться завершити до зими за допомогою Трампа.

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