СБУ затримала на Волині жінку, яка 3 роки розшукували за співпрацю з росіянами
Сьогодні, 18:03
СБУ затримала топменеджерку захопленого підприємства Луганщини, яка за співпрацю з рашистами 3 роки перебувала у розшуку.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
За даними слідства, фігуранткою є колишня головна бухгалтерка одного із захоплених підприємств Луганщини, яке виробляє обладнання для вугільної галузі рф.
Затримання зловмисниці відбулося в одній із західних областей України, куди вона приїхала для вирішення особистих справ.
Встановлено, що пособниця країни-агресора у 2015 році брала участь у «перереєстрації» виробничого об’єкта в окупаційних «органах юстиції лнр».
Після цього підприємство налагодило регулярні поставки готової продукції для російських шахт, а отримані прибутки спрямовувало до бюджету рф у вигляді «податків».
Задокументовано, як у період із вересня 2016 року по січень 2020 року фігурантка перерахувала до казни рашистів понад 1,5 мільйона в гривневому еквіваленті.
Як з’ясувало розслідування, жінка діяла у складі злочинної групи, до якої ще входили власник заводу – колишній «депутат народної ради лнр» – та двоє «гендиректорів», які по черзі очолювали захоплене підприємство.
Ще у 2023 році слідчі СБУ заочно повідомили всім фігурантам справи про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, вчинене організованою групою). Після завершення розслідування СБУ скерувала матеріали до суду, а «головбуха» та її спільників оголосила у розшук.
Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі відомства.
За даними слідства, фігуранткою є колишня головна бухгалтерка одного із захоплених підприємств Луганщини, яке виробляє обладнання для вугільної галузі рф.
Затримання зловмисниці відбулося в одній із західних областей України, куди вона приїхала для вирішення особистих справ.
Встановлено, що пособниця країни-агресора у 2015 році брала участь у «перереєстрації» виробничого об’єкта в окупаційних «органах юстиції лнр».
Після цього підприємство налагодило регулярні поставки готової продукції для російських шахт, а отримані прибутки спрямовувало до бюджету рф у вигляді «податків».
Задокументовано, як у період із вересня 2016 року по січень 2020 року фігурантка перерахувала до казни рашистів понад 1,5 мільйона в гривневому еквіваленті.
Як з’ясувало розслідування, жінка діяла у складі злочинної групи, до якої ще входили власник заводу – колишній «депутат народної ради лнр» – та двоє «гендиректорів», які по черзі очолювали захоплене підприємство.
Ще у 2023 році слідчі СБУ заочно повідомили всім фігурантам справи про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, вчинене організованою групою). Після завершення розслідування СБУ скерувала матеріали до суду, а «головбуха» та її спільників оголосила у розшук.
Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.
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