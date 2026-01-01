Освітлення доріг і перехресть: норми, безпека та LED-рішення

Темні дороги – пряма загроза безпеці

Якісне вуличне освітлення є одним із ключових факторів безпеки дорожнього руху. Належне освітлення допомагає своєчасно виявляти пішоходів, велосипедистів, дорожні знаки та потенційні перешкоди. Саме тому модернізація систем зовнішнього освітлення сьогодні є важливим завданням для органів місцевого самоврядування та балансоутримувачів дорожньої інфраструктури.



Сучасні LED-технології дозволяють не лише знизити енергоспоживання, а й забезпечити відповідність нормативним вимогам щодо освітленості доріг різних категорій.



Які норми освітленості діють в Україні

Проєктування зовнішнього освітлення в Україні здійснюється відповідно до вимог державних будівельних норм та галузевих стандартів, які гармонізуються з європейськими підходами до безпеки дорожнього руху.



Освітлення доріг та перехресть в Україні суворо регулюється стандартами DBN V.2.5-28:2018 (разом зі змінами), які вимагають певних рівнів освітленості та рівномірності для безпеки дорожнього руху. Світлодіодні рішення, як



Під час розрахунку освітлення враховуються:



категорія дороги;

інтенсивність руху транспорту;

наявність пішохідних зон;

кількість смуг руху;

особливості забудови;

тип дорожнього покриття.

Українські будівельні норми вимагають проведення певних вимірювань освітленості, поділяючи країну на чотири різні кліматичні зони для врахування наявності природного освітлення. Основними показниками, що використовуються, є середня яскравість (кд/м²) для транспортних засобів та середня горизонтальна освітленість (лк) для пішохідної інфраструктури:



Головні автомагістралі та магістральні дороги: мінімум 1,6 кд/м² або 25 лк. Міські вулиці (рівень району): мінімум 1,4 кд/м² або 20 лк.

Житлові вулиці та місцеві дороги: мінімум 1,0 кд/м² або 15 лк.

Пішохідні переходи: рівень освітленості на переходах має бути щонайменше в 1,3 раза вищим, ніж на прилеглих дорожніх поверхнях, щоб усунути «сліпу зону» для водіїв.



Чому LED-світильники витісняють натрієві лампи

Ще донедавна більшість українських міст використовували натрієві лампи високого тиску. Незважаючи на їхню відносну енергоефективність для свого часу, сьогодні вони поступаються світлодіодним системам практично за всіма ключовими показниками.



Краща видимість на дорозі

Натрієві лампи створюють характерне жовте світло, яке спотворює кольори та ускладнює розпізнавання об'єктів. LED-світильники забезпечують значно вищий індекс передачі кольору (CRI), завдяки чому водії краще бачать дорожню розмітку, знаки, транспортні засоби та пішоходів.



Економія електроенергії

Сучасні LED-рішення споживають на 70-80% менше електроенергії порівняно зі старими системами освітлення при аналогічному або навіть вищому рівні освітленості. Для муніципалітетів це означає суттєве скорочення витрат на утримання мереж зовнішнього освітлення.



Довший термін експлуатації

Якісні світлодіодні світильники можуть працювати понад 100 000 годин без необхідності заміни основних компонентів. Для порівняння, натрієві лампи потребують значно частішого обслуговування та заміни джерел світла.



Точний розподіл світла

Сучасна LED-оптика дозволяє спрямовувати світловий потік виключно на проїзну частину та тротуари.Завдяки цьому зменшується світлове забруднення, підвищується ефективність використання енергії та покращується рівномірність освітлення дорожнього полотна.



Інтелектуальне керування

Багато сучасних LED-систем підтримують дистанційний моніторинг та автоматичне регулювання яскравості залежно від часу доби або інтенсивності руху. Такі рішення стають важливою складовою концепції «розумного міста».



Кейс: модернізація вуличного освітлення в українській громаді

Належне освітлення доріг безпосередньо корелює зі зменшенням кількості дорожньо-транспортних пригод та покращенням безпеки пішоходів.



Видимість перехрестя

Багаторівневі та складні перехрестя вимагають мінімальної яскравості 0,8 кд/м² або 10 лк. Правильне освітлення запобігає фантомним ефектам на світлофорах.



Безпека пішоходів

Використання спеціалізованих світлодіодних систем з вертикальним освітленням у поєднанні з імпульсними світлофорами та двосторонніми попереджувальними знаками запобігає засліпленню водіїв.



Адаптивне керування

Системи затемнення все частіше використовуються для балансування безпеки та енергозбереження, плавно підвищуючи яскравість від низької до високої лише тоді, коли датчики руху виявляють наближення транспортного засобу або пішохода.



Останніми роками десятки українських міст реалізували програми оновлення систем зовнішнього освітлення із заміною застарілих натрієвих світильників на LED-обладнання.



Типовий результат таких проєктів включає:



скорочення споживання електроенергії на 70-80%;

зменшення витрат на технічне обслуговування;

покращення видимості на дорогах;

підвищення безпеки пішохідних переходів;

зниження кількості аварійно небезпечних ділянок.

Розрахунок освітленості для вашого об'єкта

Сучасна українська інфраструктура повністю залежить від світлодіодних світильників, щоб відповідати суворим європейським стандартам безпеки та ефективності. Плануєте реконструкцію або будівництво системи зовнішнього освітлення? Наші фахівці допоможуть виконати професійний світлотехнічний розрахунок, підібрати оптимальні LED-світильники та підготувати технічне рішення відповідно до чинних нормативів і особливостей вашого об'єкта.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якісне вуличне освітлення є одним із ключових факторів безпеки дорожнього руху. Належне освітлення допомагає своєчасно виявляти пішоходів, велосипедистів, дорожні знаки та потенційні перешкоди. Саме тому модернізація систем зовнішнього освітлення сьогодні є важливим завданням для органів місцевого самоврядування та балансоутримувачів дорожньої інфраструктури.Сучасні LED-технології дозволяють не лише знизити енергоспоживання, а й забезпечити відповідність нормативним вимогам щодо освітленості доріг різних категорій.Проєктування зовнішнього освітлення в Україні здійснюється відповідно до вимог державних будівельних норм та галузевих стандартів, які гармонізуються з європейськими підходами до безпеки дорожнього руху.Освітлення доріг та перехресть в Україні суворо регулюється стандартами DBN V.2.5-28:2018 (разом зі змінами), які вимагають певних рівнів освітленості та рівномірності для безпеки дорожнього руху. Світлодіодні рішення, як вуличні LED-системи RadiyLED для безпеки доріг , є обов'язковими для нової інфраструктури завдяки їхній високій енергоефективності, видимості та відповідності національним рекомендаціям.Під час розрахунку освітлення враховуються:Українські будівельні норми вимагають проведення певних вимірювань освітленості, поділяючи країну на чотири різні кліматичні зони для врахування наявності природного освітлення. Основними показниками, що використовуються, є середня яскравість (кд/м²) для транспортних засобів та середня горизонтальна освітленість (лк) для пішохідної інфраструктури:Ще донедавна більшість українських міст використовували натрієві лампи високого тиску. Незважаючи на їхню відносну енергоефективність для свого часу, сьогодні вони поступаються світлодіодним системам практично за всіма ключовими показниками.Натрієві лампи створюють характерне жовте світло, яке спотворює кольори та ускладнює розпізнавання об'єктів. LED-світильники забезпечують значно вищий індекс передачі кольору (CRI), завдяки чому водії краще бачать дорожню розмітку, знаки, транспортні засоби та пішоходів.Сучасні LED-рішення споживають на 70-80% менше електроенергії порівняно зі старими системами освітлення при аналогічному або навіть вищому рівні освітленості. Для муніципалітетів це означає суттєве скорочення витрат на утримання мереж зовнішнього освітлення.Якісні світлодіодні світильники можуть працювати понад 100 000 годин без необхідності заміни основних компонентів. Для порівняння, натрієві лампи потребують значно частішого обслуговування та заміни джерел світла.Сучасна LED-оптика дозволяє спрямовувати світловий потік виключно на проїзну частину та тротуари.Завдяки цьому зменшується світлове забруднення, підвищується ефективність використання енергії та покращується рівномірність освітлення дорожнього полотна.Багато сучасних LED-систем підтримують дистанційний моніторинг та автоматичне регулювання яскравості залежно від часу доби або інтенсивності руху. Такі рішення стають важливою складовою концепції «розумного міста».Належне освітлення доріг безпосередньо корелює зі зменшенням кількості дорожньо-транспортних пригод та покращенням безпеки пішоходів.Багаторівневі та складні перехрестя вимагають мінімальної яскравості 0,8 кд/м² або 10 лк. Правильне освітлення запобігає фантомним ефектам на світлофорах.Використання спеціалізованих світлодіодних систем з вертикальним освітленням у поєднанні з імпульсними світлофорами та двосторонніми попереджувальними знаками запобігає засліпленню водіїв.Системи затемнення все частіше використовуються для балансування безпеки та енергозбереження, плавно підвищуючи яскравість від низької до високої лише тоді, коли датчики руху виявляють наближення транспортного засобу або пішохода.Останніми роками десятки українських міст реалізували програми оновлення систем зовнішнього освітлення із заміною застарілих натрієвих світильників на LED-обладнання.Типовий результат таких проєктів включає:Сучасна українська інфраструктура повністю залежить від світлодіодних світильників, щоб відповідати суворим європейським стандартам безпеки та ефективності. Плануєте реконструкцію або будівництво системи зовнішнього освітлення? Наші фахівці допоможуть виконати професійний світлотехнічний розрахунок, підібрати оптимальні LED-світильники та підготувати технічне рішення відповідно до чинних нормативів і особливостей вашого об'єкта.

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