Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 25 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 25 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 25 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 25 вересня

Луцьк

Хмарна погода з проясненням. Невеликий дощ . Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

Область

Хмарна погода з проясненням. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зупинилося серце захисника з Волині Сергія Кушнірчука
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 25 вересня
Сьогодні, 20:00
Назвали три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах
Сьогодні, 19:09
Освітлення доріг і перехресть: норми, безпека та LED-рішення
Сьогодні, 18:58
СБУ затримала на Волині жінку, яка 3 роки розшукували за співпрацю з росіянами
Сьогодні, 18:03
Медіа
відео
1/8