Допотопно, дорого і складно: депутат розкритикував CityCard у Луцьку
Сьогодні, 20:55
Луцьк надто дорого платить за систему електронної оплати проїзду CityCard, сам застосунок суттєво застарів, а користуватися ним складно навіть для людей, які добре розбираються в технологіях - вважає депутат Луцької міської ради і працівник сфери ІТ Максим Воскресенський.
Про це він говорив на подкасті Юрія Ричука «Вечірній Луцьк».
Воскресенський стверджує, що Луцьк платить один із найбільших відсотків серед міст, де працює CityCard. «Місто Луцьк, яке було пілотним, яке дало можливість цій системі розвинутися, грубо кажучи, платить найбільше», – заявив він.
Друга проблема, за словами Воскресенського, – технологічна відсталість застосунку.
«CityCard відчувається як додаток з минулого століття. Замість того щоб покращувати якість продукту, вони пішли в масштабування, набрали купу нових міст, а продукт залишився жахливим», – каже депутат. На його думку, за роки роботи системи ІТ-технології суттєво змінилися, натомість CityCard не отримав відповідного розвитку.
Окремо Воскресенський критикує складність користування. Він розповідає, що давав застосунок знайомим з інших міст і просив виконати найпростіші дії – поповнити рахунок або знайти інформацію про оплату. «Ніхто не зміг. Були матюки, приколи, люди сміялися: “У вас це так?” – розповів депутат. Він також звертає увагу на дрібні елементи інтерфейсу та проблеми з доступністю для людей з інвалідністю.
Водночас просто відмовитися від CityCard зараз, за словами Воскресенського, місто фактично не може, оскільки готової альтернативної системи немає.
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Про це він говорив на подкасті Юрія Ричука «Вечірній Луцьк».
Воскресенський стверджує, що Луцьк платить один із найбільших відсотків серед міст, де працює CityCard. «Місто Луцьк, яке було пілотним, яке дало можливість цій системі розвинутися, грубо кажучи, платить найбільше», – заявив він.
Друга проблема, за словами Воскресенського, – технологічна відсталість застосунку.
«CityCard відчувається як додаток з минулого століття. Замість того щоб покращувати якість продукту, вони пішли в масштабування, набрали купу нових міст, а продукт залишився жахливим», – каже депутат. На його думку, за роки роботи системи ІТ-технології суттєво змінилися, натомість CityCard не отримав відповідного розвитку.
Окремо Воскресенський критикує складність користування. Він розповідає, що давав застосунок знайомим з інших міст і просив виконати найпростіші дії – поповнити рахунок або знайти інформацію про оплату. «Ніхто не зміг. Були матюки, приколи, люди сміялися: “У вас це так?” – розповів депутат. Він також звертає увагу на дрібні елементи інтерфейсу та проблеми з доступністю для людей з інвалідністю.
Водночас просто відмовитися від CityCard зараз, за словами Воскресенського, місто фактично не може, оскільки готової альтернативної системи немає.
ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З МАКСИМОМ ВОСКРЕСЕНСЬКИМ:
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