Допотопно, дорого і складно: депутат розкритикував CityCard у Луцьку

Максим Воскресенський.



Про це він говорив на подкасті Юрія Ричука «Вечірній Луцьк».



Воскресенський стверджує, що



Друга проблема, за словами Воскресенського, – технологічна відсталість застосунку.



«CityCard відчувається як додаток з минулого століття. Замість того щоб покращувати якість продукту, вони пішли в масштабування, набрали купу нових міст, а продукт залишився жахливим», – каже депутат. На його думку, за роки роботи системи ІТ-технології суттєво змінилися, натомість CityCard не отримав відповідного розвитку.



Окремо Воскресенський критикує складність користування. Він розповідає, що давав застосунок знайомим з інших міст і просив виконати найпростіші дії – поповнити рахунок або знайти інформацію про оплату. «Ніхто не зміг. Були матюки, приколи, люди сміялися: “У вас це так?” – розповів депутат. Він також звертає увагу на дрібні елементи інтерфейсу та проблеми з доступністю для людей з інвалідністю.



Водночас просто відмовитися від CityCard зараз, за словами Воскресенського, місто фактично не може, оскільки готової альтернативної системи немає.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З МАКСИМОМ ВОСКРЕСЕНСЬКИМ:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк надто дорого платить за систему електронної оплати проїзду CityCard, сам застосунок суттєво застарів, а користуватися ним складно навіть для людей, які добре розбираються в технологіях - вважає депутат Луцької міської ради і працівник сфери ІТПро це він говорив на подкасті«Вечірній Луцьк».Воскресенський стверджує, що Луцьк платить один із найбільших відсотків серед міст, де працює CityCard . «Місто Луцьк, яке було пілотним, яке дало можливість цій системі розвинутися, грубо кажучи, платить найбільше», – заявив він.Друга проблема, за словами Воскресенського, – технологічна відсталість застосунку.«CityCard відчувається як додаток з минулого століття. Замість того щоб покращувати якість продукту, вони пішли в масштабування, набрали купу нових міст, а продукт залишився жахливим», – каже депутат. На його думку, за роки роботи системи ІТ-технології суттєво змінилися, натомість CityCard не отримав відповідного розвитку.Окремо Воскресенський критикує складність користування. Він розповідає, що давав застосунок знайомим з інших міст і просив виконати найпростіші дії – поповнити рахунок або знайти інформацію про оплату. «Ніхто не зміг. Були матюки, приколи, люди сміялися: “У вас це так?” – розповів депутат. Він також звертає увагу на дрібні елементи інтерфейсу та проблеми з доступністю для людей з інвалідністю.Водночас просто відмовитися від CityCard зараз, за словами Воскресенського, місто фактично не може, оскільки готової альтернативної системи немає.

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