Зеленський заявив, що дрони РФ можуть залітати прямо у вікно і чекати на людей, щоб атакувати





Як повідомляє Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.



"Китай передає росії нові технології для дронів. Серед прикладів - безпілотник, який залітає у вікно, зависає всередині й атакує, коли в приміщення заходять люди", - розповів глава держави.



Президент додав, що Китай близький до створення технологій на кшталт Starlink, які передасть Росії.



"Вони вже почали це робити - і діяти дуже, як би це сказати, точно. Завдавати дуже точних ударів по території України", - підкреслив Зеленський.



Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Китай не дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. Також він попередив, що співпраця Москви та Пхеньяна може створювати загрози для безпеки Східної Азії.



Зазначимо, раніше Politico писало, що китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group таємно постачала до Росії хімічні речовини, які використовувалися для виробництва ударних дронів.



Нагадаємо, наприкінці 2025 року Reuters отримало документи, згідно з якими китайські компанії постачали дрони до Росії. Китайські інженери також брали участь і у випробуваннях військових дронів.

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