Перед пунктом пропуску «Устилуг» на Волині через повітряні тривоги утворилися черги





Як розповіла Маргарита Вершиніна, зазвичай робоча черга на цьому пункті пропуску — 50 авто.



З її слів, черга утворилася через повітряні тривоги, які тривали на Волині впродовж дня. Під час них тимчасово зупинялось оформлення усіх транспортних засобів на пунктах пропуску.



Від початку доби 24 веренсня на Волині 5 разів оголошували повітряні тривоги у зв'язку з дроновою небезпекою. Загалом вони тривали понад 8 годин.



Відстежувати завантаженість на пунктах пропуску на виїзд з України можна за цим посиланням, а на в'їзд в Україну з Польщі — за цим посиланням.



Довідково: пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 15:00 24 вересня у черзі на перетин українського-польського кордону перед пунктом пропуску «Устилуг» на Волині очікують 80 легкових авто та 2 автобуси.Як розповіла Суспільному речниця шостого Волинського прикордонного загону, зазвичай робоча черга на цьому пункті пропуску — 50 авто.З її слів, черга утворилася через повітряні тривоги, які тривали на Волині впродовж дня. Під час них тимчасово зупинялось оформлення усіх транспортних засобів на пунктах пропуску.Від початку доби 24 веренсня на Волині 5 разів оголошували повітряні тривоги у зв'язку з дроновою небезпекою. Загалом вони тривали понад 8 годин.Відстежувати завантаженість на пунктах пропуску на виїзд з України можна за цим посиланням, а на в'їзд в Україну з Польщі — за цим посиланням.пункт пропуску «Устилуг» — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску «Устилуг — Зосин» дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).

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