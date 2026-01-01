У селі на Волині виявили два випадки сказу у котів





Про це у коментарі Сергій Войтюк.



Два випадки у одному провулку



Перший випадок сказу виявили у вуличного кота на провулку Зоряний 1а. За словами Сергія Войтюка, мертвого кота знайшли місцеві жителі і про це повідомили обласну лікарню ветмедицини. Другий випадок хвороби зафіксували на провулку Зоряний 2.



Було встановлено загибель двох бродячих котів. Чи хтось їх підкинув, де вони там взялися, — невідомо. Ці тварини приходили до людей, вони їх підгодовували, але загинули обоє за кілька днів, — сказав начальник відділу протиепізоотичних заходів.



На місце виїжджали спеціалісти, які дезифінкували територію, відібрали матеріал та направили на аналіз у Волинську регіональну державну лабораторію. Лабораторно сказ підвердився в обох котів.



«На засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії встановили загрозливу зону у селах Милуші, Сирники і Кам'янка. Там ветлікарі посилять нагляд та перевірять, чи немає хворих тварин», — каже посадовець.



Заходи від сказу у Княгининку



Спеціалісти ветеринарної медицини у селі Княгининок вакцинують домашніх тварин. Станом на 24 вересня щеплено від сказу 28 собак і 34 коти. Нині епідеміологи виявляють коло осіб, які контактували з хворими на сказ тваринами.



«Жителі села, які могли контактувати з цими хворими котами, — негайно повідомте в Луцький районний відділ Волинського обласного центру контролю і профілактики хвороб», — наголосив Сергій Войтюк.



Що робити у випадку покусу тварини



У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.



Інфікована тварина змінює радикально свою модель поведінки. Якщо тварина дика — нетиповою є поява її в населених пунктах, оскільки здорова тварина зазвичай там не з'являється. Домашня тваринка може відмовитись від корму, має активне слиновиділення та агресію.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.



У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п'ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Княгининок Луцької громади на 60 днів оголосили карантин. Там зафіксували два випадки сказу у безпритульних котів.Про це у коментарі Суспільному 24 вересня розповів начальник відділу організації протиепізоотичних заходів Держпродспоживслужби в областіПерший випадок сказу виявили у вуличного кота на провулку Зоряний 1а. За словами Сергія Войтюка, мертвого кота знайшли місцеві жителі і про це повідомили обласну лікарню ветмедицини. Другий випадок хвороби зафіксували на провулку Зоряний 2.Було встановлено загибель двох бродячих котів. Чи хтось їх підкинув, де вони там взялися, — невідомо. Ці тварини приходили до людей, вони їх підгодовували, але загинули обоє за кілька днів, — сказав начальник відділу протиепізоотичних заходів.На місце виїжджали спеціалісти, які дезифінкували територію, відібрали матеріал та направили на аналіз у Волинську регіональну державну лабораторію. Лабораторно сказ підвердився в обох котів.«На засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії встановили загрозливу зону у селах Милуші, Сирники і Кам'янка. Там ветлікарі посилять нагляд та перевірять, чи немає хворих тварин», — каже посадовець.Спеціалісти ветеринарної медицини у селі Княгининок вакцинують домашніх тварин. Станом на 24 вересня щеплено від сказу 28 собак і 34 коти. Нині епідеміологи виявляють коло осіб, які контактували з хворими на сказ тваринами.«Жителі села, які могли контактувати з цими хворими котами, — негайно повідомте в Луцький районний відділ Волинського обласного центру контролю і профілактики хвороб», — наголосив Сергій Войтюк.У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або ослинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.Інфікована тварина змінює радикально свою модель поведінки. Якщо тварина дика — нетиповою є поява її в населених пунктах, оскільки здорова тварина зазвичай там не з'являється. Домашня тваринка може відмовитись від корму, має активне слиновиділення та агресію.Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Людина заражається сказом лише під час контакту з хворою твариною через укус, або ослинення шкіри.У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п'ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні.

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