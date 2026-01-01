Незаконний видобуток корисних копалин: на Волині директору підприємства повідомили про нову підозру





Про це 24 вересня



Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомили нову підозру директору товариства на Волині.



Він уже підозрюється у незаконному видобутку майже 105 тис. тонн корисних копалин, що, за даними слідства, завдало державі понад 102 млн грн збитків.



Підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не передбачав видобуток цих корисних копалин. Попри це, у 2020–2025 роках поблизу селища Благодатне Володимирського району незаконно видобули понад 56 тис. тонн алевроліту, 34 тис. тонн аргіліту та понад 14 тис. тонн пісковику.



Частину сировини директор продавав іншим підприємствам. Загальна сума таких операцій перевищила 30 млн грн. Щоб надати продажам вигляду законної господарської діяльності, їх відображали у податковій звітності, а кошти від покупців надходили на банківські рахунки товариства.



Таким чином, незаконно видобуту сировину вводили в легальний господарський обіг через офіційні договори, податкову звітність та банківські операції.



Директору товариства повідомили нову підозру за ч. 3 ст. 209 КК України — у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.



Раніше йому повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища. За розрахунками слідства, державі завдано понад 102 млн грн шкоди (ч. 4 ст. 240 КК України).



Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.



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