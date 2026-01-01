Росія обстріляла Житомирщину
Сьогодні, 13:59
У Коростенському районі Житомирської області внаслідок російського обстрілу постраждала людина. Ворожі атаки на область продовжуються.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
Через обстріли пошкоджено адміністративні будівлі та лінію електропередач. Також зазнали пошкоджень вікна медичного й дитячого закладів, житлових будинків та покрівля господарської будівлі.
Пожежі, які виникли після атак, рятувальники оперативно ліквідували. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
Через обстріли пошкоджено адміністративні будівлі та лінію електропередач. Також зазнали пошкоджень вікна медичного й дитячого закладів, житлових будинків та покрівля господарської будівлі.
Пожежі, які виникли після атак, рятувальники оперативно ліквідували. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Незаконний видобуток корисних копалин: на Волині директору підприємства повідомили про нову підозру
Сьогодні, 14:11
Росія обстріляла Житомирщину
Сьогодні, 13:59
Все би закінчилося великим корупційним скандалом: луцький депутат - про відставку мера Поліщука
Сьогодні, 13:15
У Києві загинув 65-річний чоловік в укритті під час обстрілу
Сьогодні, 12:50