Росія обстріляла Житомирщину

Росія обстріляла Житомирщину
У Коростенському районі Житомирської області внаслідок російського обстрілу постраждала людина. Ворожі атаки на область продовжуються.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Через обстріли пошкоджено адміністративні будівлі та лінію електропередач. Також зазнали пошкоджень вікна медичного й дитячого закладів, житлових будинків та покрівля господарської будівлі.

Пожежі, які виникли після атак, рятувальники оперативно ліквідували. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
Росія обстріляла Житомирщину
Росія обстріляла Житомирщину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Незаконний видобуток корисних копалин: на Волині директору підприємства повідомили про нову підозру
Сьогодні, 14:11
Росія обстріляла Житомирщину
Сьогодні, 13:59
Все би закінчилося великим корупційним скандалом: луцький депутат - про відставку мера Поліщука
Сьогодні, 13:15
Пішов по гриби - і не повернувся: на Волині зник безвісти пенсіонер
Сьогодні, 13:02
У Києві загинув 65-річний чоловік в укритті під час обстрілу
Сьогодні, 12:50
Медіа
відео
1/8