Все би закінчилося великим корупційним скандалом: луцький депутат - про відставку мера Поліщука

Максим Воскресенський.



Про це він говорив на подкасті Юрія Ричука «Вечірній Луцьк».



Воскресенський пояснює свою версію подіями, які передували відставці. У грудні 2025 року



«На мою думку, це би закінчилось великим-великим-великим корупційним скандалом. Все йшло до того. САП, НАБУ – вони ж не просто так приїхали. Аудит. Все йшло до того, що це стане публічним. І він, давай будемо відвертими, представляє певну партію. Тобто або ви робите щось із цією людиною, або вам потім будуть казати, що це ваша людина», – сказав Воскресенський.



Державний аудит справді проводився паралельно з останніми місяцями каденції Поліщука. У квітні Держаудитслужба повідомила про порушення на близько 800 млн грн за період 2020–2025 років, з яких майже 400 млн грн аудитори оцінили як збитки.



Як один із прикладів претензій до управління містом



При цьому Воскресенський окремо наголошує, що не має доказів, які дозволяли б йому стверджувати, чи Поліщук особисто ухвалював усі спірні рішення, чи на нього впливали інші люди.



Нагадаємо, сам Поліщук, коли 25 березня 2026 року складав повноваження міського голови, заявив, що його рішення «абсолютно не пов’язане ні з НАБУ, ні з аудитом», а обставини, які спонукали його піти, деталізувати відмовився.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ ПОДКАСТ З МАКСИМОМ ВОСКРЕСЕНСЬКИМ:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дострокова відставка луцького міського голови Ігоря Поліщука могла бути пов’язана з ризиком великого корупційного скандалу навколо роботи міської влади - вважає депутат Луцької міської радиПро це він говорив на подкасті Юрія Ричука «Вечірній Луцьк».Воскресенський пояснює свою версію подіями, які передували відставці. У грудні 2025 року детективи НАБУ провели обшуки вдома та в робочому кабінеті Поліщука у межах розслідування справи щодо ймовірної неправомірної вигоди за сприяння забудові в Луцьку.«На мою думку, це би закінчилось великим-великим-великим корупційним скандалом. Все йшло до того. САП, НАБУ – вони ж не просто так приїхали. Аудит. Все йшло до того, що це стане публічним. І він, давай будемо відвертими, представляє певну партію. Тобто або ви робите щось із цією людиною, або вам потім будуть казати, що це ваша людина», – сказав Воскресенський.Державний аудит справді проводився паралельно з останніми місяцями каденції Поліщука. У квітні Держаудитслужба повідомила про порушення на близько 800 млн грн за період 2020–2025 років, з яких майже 400 млн грн аудитори оцінили як збитки.Як один із прикладів претензій до управління містом Воскресенський навів ситуацію з комунальною землею біля авторинку . За його словами, раніше місто отримувало за неї близько 400 тисяч гривень на місяць, тоді як при самостійному управлінні могло б отримувати близько 1,2 млн.При цьому Воскресенський окремо наголошує, що не має доказів, які дозволяли б йому стверджувати, чи Поліщук особисто ухвалював усі спірні рішення, чи на нього впливали інші люди.Нагадаємо, сам Поліщук, коли 25 березня 2026 року складав повноваження міського голови, заявив, що його рішення «абсолютно не пов’язане ні з НАБУ, ні з аудитом», а обставини, які спонукали його піти, деталізувати відмовився.

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