У Києві загинув 65-річний чоловік в укритті під час обстрілу

Віктор Єрко. Він жив один і кожного разу ходив в підземний перехід під час обстрілів. У нього залишилися двоє дітей та двоє онуків.



Про це журналісту Анна Венедиктова.



65-річний Віктор народився на Чернігівщині, закінчив університет КНУБА і все життя працював в сфері будівництва. Вийшовши на пенсію, все одно продовжував працювати.



«Найкращий тато і дідусь. Який він був щасливий, коли в нього народився онук. Приїздив до нас постійно і привозив цілі мішки з подарунками. До 3 років мій син знав свого дідуся. З початку повномасштабної війни, нам довелося поїхати і ми не бачились майже 5 років», — розповідає донька.



І додає: кожного дня вона списувалася з батьком, щоб перевірити, чи все добре. Сьогодні Анна дізналась, що її тато помер. Їй лише повідомили, що це сталося у підземному переході, а деталі вона вже дізналась з новин.



Анна написала журналісту hromadske Денису Булавіну, який теж був у цьому переході під час обстрілу, щоб дізнатися більше про події ночі на 24 вересня. Згодом вона погодилася розповісти більше про свого батька, щоб він залишився в пам’яті не просто як «дідусь із переходу», а як людина зі своєю історією.



«Його серце не витримало цього стресу. Він жив один і кожного разу ходив в укриття. Але, на жаль, це його не врятувало. Ми його дуже любимо. І його онук Марк так і не обійме свого дідуся більше», — каже Анна.



Також у Віктора залишилася ще внучка, яка народилась у його сина.



Нагадаємо, що під час обстрілу вночі 24 вересня помер чоловік, який перебував у підземному переході у Солом’янському районі.



«Він прийшов в підземний перехід з кріслом. Через кілька хвилин після вибухів втратив свідомість, почав задихатися і швидко обличчя посиніло. “Швидка” приїхала і вже констатувала смерть.



Коли він втратив свідомість, у нього з рук випав телефон. На екрані був моніторинг, що куди летить», — писав журналіст hromadske Денис Булавін, який також перебував у переході.

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