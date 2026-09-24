У Києві сьогодні збили 60 % балістичних ракет





Нічого не збивали не тому, що бракувало досвіду, а тому, що бракувало ракет, нагадав він. Президент США Дональд Трамп на зустрічі з українським колегою 22 вересня підтвердив готовність надати Україні дозвіл на виробництво ракет для систем ППО Patriot за ліцензіями.



Питання в тому, коли. Українська сторона поверталася до обговорення цього питання після кожного блоку обговорень.



«Президент Трамп ще раз підтвердив: ліцензії, сказав, ми все це передамо, Україна буде виробляти Patriot. Так воно і є. Але – коли? Україна зможе технічно це виробляти через якийсь відповідний термін. Ми маємо сильні компанії, але все рівно потрібна велика підготовка, бо це серйозне дуже виробництво. А зима – ось тут, дуже близько. Ближче, ніж можливість виробляти Patriot по американських ліцензіях», – сказав президент.



Тому потрібні інші рішення, і над цим працюють. Зараз Україна збирає ракети ППО по одній-дві. Доводиться йти на такі кроки, розповісти про які буде можна лише після війни.



«Ніхто не проговорює сотні, не обговорює тисячі. А збираються сотні по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І дають ці дві-три-п'ять ракет виключно лідер лідеру, і ніяк інше», – сказав Володимир Зеленський.



Він додав, що зараз лише особисті зустрічі можуть допомогти в отриманні ППО. Масово можуть допомогти лише США, попри великий дефіцит і напівпорожні склади через війну на Близькому Сході.



«Ми працюємо з усіма. З Європою, США, і не тільки», – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 вересня, Росія провела три хвилі балістичної атаки. У Києві збили 60 % балістичних ракет. Хотілося, щоб більше, але це вже не 0 % і не 10 %, як було раніше цього року, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу, пише LB.ua Нічого не збивали не тому, що бракувало досвіду, а тому, що бракувало ракет, нагадав він. Президент СШАна зустрічі з українським колегою 22 вересня підтвердив готовність надати Україні дозвіл на виробництво ракет для систем ППО Patriot за ліцензіями.Питання в тому, коли. Українська сторона поверталася до обговорення цього питання після кожного блоку обговорень.«Президент Трамп ще раз підтвердив: ліцензії, сказав, ми все це передамо, Україна буде виробляти Patriot. Так воно і є. Але – коли? Україна зможе технічно це виробляти через якийсь відповідний термін. Ми маємо сильні компанії, але все рівно потрібна велика підготовка, бо це серйозне дуже виробництво. А зима – ось тут, дуже близько. Ближче, ніж можливість виробляти Patriot по американських ліцензіях», – сказав президент.Тому потрібні інші рішення, і над цим працюють. Зараз Україна збирає ракети ППО по одній-дві. Доводиться йти на такі кроки, розповісти про які буде можна лише після війни.«Ніхто не проговорює сотні, не обговорює тисячі. А збираються сотні по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І дають ці дві-три-п'ять ракет виключно лідер лідеру, і ніяк інше», – сказав Володимир Зеленський.Він додав, що зараз лише особисті зустрічі можуть допомогти в отриманні ППО. Масово можуть допомогти лише США, попри великий дефіцит і напівпорожні склади через війну на Близькому Сході.«Ми працюємо з усіма. З Європою, США, і не тільки», – додав він.

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