На Волині збили два «шахеди»: в ОВА розповіли про наслідки атаки





Про це повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.



За його словами, обидві повітряні цілі вдалося знищити. Один безпілотник збили сили тактичної авіації, ще один – мобільні вогневі групи протиповітряної оборони.



За попередньою інформацією, внаслідок атаки на Волині ніхто не постраждав. Пошкоджень інфраструктури також не зафіксували.



«Дякуємо ППО за роботу! Як бачимо, масовані атаки тривають. Наполегливо прошу жителів області під час повітряної тривоги не нехтувати сигналами та перебувати в укриттях. Бережіть себе і своїх близьких», – наголосив Роман Романюк.



Раніше сьогодні ми повідомляли, що



Про небезпеку також попереджав секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський. Він повідомляв про наближення «Шахеда» до міста та роботу ППО.



За інформацією місцевих моніторингових каналів, перші вибухи у Луцьку пролунали близько 6:40 та 6:42.



Жителів області закликають під час повітряних тривог перебувати в безпечних місцях та не публікувати фото й відео роботи сил протиповітряної оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч та вранці 24 вересня Волинська область знову зазнала атаки російських безпілотників. В області зафіксували два ворожі БпЛА типу «Шахед».Про це повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВАЗа його словами, обидві повітряні цілі вдалося знищити. Один безпілотник збили сили тактичної авіації, ще один – мобільні вогневі групи протиповітряної оборони.За попередньою інформацією, внаслідок атаки на Волині ніхто не постраждав. Пошкоджень інфраструктури також не зафіксували.«Дякуємо ППО за роботу! Як бачимо, масовані атаки тривають. Наполегливо прошу жителів області під час повітряної тривоги не нехтувати сигналами та перебувати в укриттях. Бережіть себе і своїх близьких», – наголосив Роман Романюк.Раніше сьогодні ми повідомляли, що вранці 24 вересня під час повітряної тривоги у Луцьку було чутно вибухи . Про рух ударних безпілотників у напрямку обласного центру повідомляли Повітряні сили та моніторингові канали.Про небезпеку також попереджав секретар Луцької міської ради. Він повідомляв про наближення «Шахеда» до міста та роботу ППО.За інформацією місцевих моніторингових каналів, перші вибухи у Луцьку пролунали близько 6:40 та 6:42.Жителів області закликають під час повітряних тривог перебувати в безпечних місцях та не публікувати фото й відео роботи сил протиповітряної оборони.

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