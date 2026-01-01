Волинь атакують російські дрони: у Луцьку пролунали вибухи

Ще з ночі 24 вересня російські війська атакують Волинь ударними безпілотниками. У Луцьку під час повітряної тривоги було чутно вибухи.Про рух дронів у напрямку обласного центру повідомляли моніторингові канали.Інформацію також підтвердив секретар Луцької міської ради"Шахед виявлено за 20 км від Луцька, курс - у бік міста, висота вкрай низька. Дрони можуть летіти на низькій висоті й не потрапляти в зону виявлення радарів. Будьте в безпечних місцях!Шахед заходить у місто повз Струмівку.У Луцьку працює ППО", - повідомляв він про небезпеку.Про загрозу застосування БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України."Реактивний БпЛА східніше Млинова (Рівненщина) вектором руху на Луцьк", - йдеться в повідомленні.Місцеві моніторингові канали повідомляли, що перші вибухи пролунали близько 6.40 та 6.42. У напрямку міста фіксували рух нових безпілотників.Станом на 09.38 повітряна тривога у Луцькому триває.Жителів Волині закликають не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги та не публікувати фото чи відео роботи ППО.