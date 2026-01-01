Волинь атакують російські дрони: у Луцьку пролунали вибухи
Сьогодні, 09:40
Ще з ночі 24 вересня російські війська атакують Волинь ударними безпілотниками. У Луцьку під час повітряної тривоги було чутно вибухи.
Про рух дронів у напрямку обласного центру повідомляли моніторингові канали.
Інформацію також підтвердив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
"Шахед виявлено за 20 км від Луцька, курс - у бік міста, висота вкрай низька. Дрони можуть летіти на низькій висоті й не потрапляти в зону виявлення радарів. Будьте в безпечних місцях!
Шахед заходить у місто повз Струмівку.
У Луцьку працює ППО", - повідомляв він про небезпеку.
Про загрозу застосування БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.
"Реактивний БпЛА східніше Млинова (Рівненщина) вектором руху на Луцьк", - йдеться в повідомленні.
Місцеві моніторингові канали повідомляли, що перші вибухи пролунали близько 6.40 та 6.42. У напрямку міста фіксували рух нових безпілотників.
Станом на 09.38 повітряна тривога у Луцькому триває.
Жителів Волині закликають не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги та не публікувати фото чи відео роботи ППО.
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Про рух дронів у напрямку обласного центру повідомляли моніторингові канали.
Інформацію також підтвердив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
"Шахед виявлено за 20 км від Луцька, курс - у бік міста, висота вкрай низька. Дрони можуть летіти на низькій висоті й не потрапляти в зону виявлення радарів. Будьте в безпечних місцях!
Шахед заходить у місто повз Струмівку.
У Луцьку працює ППО", - повідомляв він про небезпеку.
Про загрозу застосування БпЛА для Волині повідомляли й Повітряні сили ЗС України.
"Реактивний БпЛА східніше Млинова (Рівненщина) вектором руху на Луцьк", - йдеться в повідомленні.
Місцеві моніторингові канали повідомляли, що перші вибухи пролунали близько 6.40 та 6.42. У напрямку міста фіксували рух нових безпілотників.
Станом на 09.38 повітряна тривога у Луцькому триває.
Жителів Волині закликають не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги та не публікувати фото чи відео роботи ППО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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