У Хмельницькому Росія вдарила по багатоповерхівці





Про це Сергій Тюрін.



"Працювали сили ППО. Є збиття. Деталі згодом.



Внаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. На місце виїхали всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.



Попередньо, без постраждалих.



Нагадаємо, що у Луцьку під час повітряної тривоги було чутно вибухи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хмельниччина з ночі перебуває під атакою російських БПЛА.Про це повідомив голова ОВА"Працювали сили ППО. Є збиття. Деталі згодом.Внаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. На місце виїхали всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.Попередньо, без постраждалих.Нагадаємо, що

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