У Хмельницькому Росія вдарила по багатоповерхівці

У Хмельницькому Росія вдарила по багатоповерхівці
Хмельниччина з ночі перебуває під атакою російських БПЛА.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

"Працювали сили ППО. Є збиття. Деталі згодом.

Внаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. На місце виїхали всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, що у Луцьку під час повітряної тривоги було чутно вибухи.


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Теги: Хмельницький, дрон
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