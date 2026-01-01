У Хмельницькому Росія вдарила по багатоповерхівці
Сьогодні, 10:00
Хмельниччина з ночі перебуває під атакою російських БПЛА.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.
"Працювали сили ППО. Є збиття. Деталі згодом.
Внаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. На місце виїхали всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, що у Луцьку під час повітряної тривоги було чутно вибухи.
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Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.
"Працювали сили ППО. Є збиття. Деталі згодом.
Внаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. На місце виїхали всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, без постраждалих.
Нагадаємо, що у Луцьку під час повітряної тривоги було чутно вибухи.
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