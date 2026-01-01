Київ був під ударом балістичних ракет: є загиблі





Про це повідомили в ДСНС України, пише



Так, у Солом’янському районі столиці частково зруйновані склади, вогонь від них розповсюдився на підвальні приміщення. Трьох постраждалих ушпиталили.



У Подільському районі росіяни влучили поруч із пологовим будинком, на місці паркування автомобілів сталася пожежа.



За іншою локацією горіла одноповерхова нежитлова будівля.



А у Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, відомо про одного постраждалого.



За іншою адресою зруйновано приватний будинок, там врятували одну людину. Пошкоджено два сусідніх будинки.



Одним із загиблих міг бути чоловік, який під час обстрілів вночі перебував у підземному переході у Солом’янському районі.



«Він прийшов в підземний перехід з кріслом. Через кілька хвилин після вибухів втратив свідомість, почав задихатися і швидко обличчя посиніло. “Швидка” приїхала і вже констатувала смерть.



Коли він втратив свідомість, у нього з рук випав телефон. На екрані був моніторинг, що куди летить», — пише журналіст hromadske Денис Булавін, який також перебував у переході.



У КМВА писали, що внаслідок обстрілу, зокрема, загинув 65-річний чоловік.



На тлі обстрілу президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США, написав, що у цей час говорив з американськими конгресменами про закон Ліндсі Грема про санкції проти росії.



«Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним і росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти росії і тих, хто допомагає їй заробляти», — написав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 24 вересня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого двоє людей загинули, ще щонайменше восьмеро постраждали.Про це повідомили в ДСНС України, пише Громадське Так, у Солом’янському районі столиці частково зруйновані склади, вогонь від них розповсюдився на підвальні приміщення. Трьох постраждалих ушпиталили.У Подільському районі росіяни влучили поруч із пологовим будинком, на місці паркування автомобілів сталася пожежа.За іншою локацією горіла одноповерхова нежитлова будівля.А у Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, відомо про одного постраждалого.За іншою адресою зруйновано приватний будинок, там врятували одну людину. Пошкоджено два сусідніх будинки.Одним із загиблих міг бути чоловік, який під час обстрілів вночі перебував у підземному переході у Солом’янському районі.«Він прийшов в підземний перехід з кріслом. Через кілька хвилин після вибухів втратив свідомість, почав задихатися і швидко обличчя посиніло. “Швидка” приїхала і вже констатувала смерть.Коли він втратив свідомість, у нього з рук випав телефон. На екрані був моніторинг, що куди летить», — пише журналіст hromadske Денис Булавін, який також перебував у переході.У КМВА писали, що внаслідок обстрілу, зокрема, загинув 65-річний чоловік.На тлі обстрілу президент, який зараз перебуває у США, написав, що у цей час говорив з американськими конгресменами про закон Ліндсі Грема про санкції проти росії.«Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним і росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти росії і тих, хто допомагає їй заробляти», — написав Зеленський.

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