Купюри 1, 2, 5 і 10 гривень хочуть повернути в обіг: що відомо

Купюри 1, 2, 5 і 10 гривень хочуть повернути в обіг: що відомо
На сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію із закликом відновити випуск та обіг паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень.

Як зазначається в тексті електронної петиції №41/010962-26еп, повна заміна дрібних банкнот металевими монетами створила низку побутових та практичних незручностей для громадян під час щоденних розрахунків, пише ТСН.

Автори петиції називають дрібні монети важкими, скаржаться, що вони займають багато місця в гаманцях, є незручними для використання людьми похилого віку та особами з порушеннями зору чи моторики через подібність розмірів і форм. Окрім цього, у багатьох сферах роздрібної торгівлі та на транспорті залишається потреба в зручному та швидкому готівковому розрахунку.

«Ми не пропонуємо повністю відмовлятися від монет, адже вони мають триваліший термін експлуатації. Проте найкращим рішенням для суспільства є забезпечення свободи вибору та компромісу — запровадження паралельного обігу як паперових банкнот, так і монет номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень», — йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, від 2 березня 2026 року Національний банк України (НБУ) повністю вилучив з готівкового обігу старі банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років. Їх замінили відповідними металевими монетами.

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Теги: петиція, Кабмін
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