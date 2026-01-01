Курс валют на 24 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 44,85 грн, натомість показники євро та злотого впали — на 15 та 11 копійок відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,85 (+7 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,18 (-15 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,69 (-11 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 24 вересня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 44,85 грн, натомість показники євро та злотого впали — на 15 та 11 копійок відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,85 (+7 коп.)Курс євро1 євро — 51,18 (-15 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,69 (-11 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію