Курс валют на 24 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 24 вересня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 44,85 грн, натомість показники євро та злотого впали — на 15 та 11 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,18 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (-11 коп.)
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 7 копійок і становить 44,85 грн, натомість показники євро та злотого впали — на 15 та 11 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,18 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (-11 коп.)
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