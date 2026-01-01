24 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження волинської журналістки, волонтера та акторки театру "Гармидер" Наталки Шепель.Також святкують день народження, журналістка(на фото),, прессекретарка Волинської митниці ДФСДень народження цього дня і в полковника, ексначальника Луцького районного управління поліції24 вересня іменини святкують Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.Вір'яни вшанують в цей день пам'ять Преподобного Феодосія Манявського.Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.У Луцьку цього дня у 1880 році було освячено Свято-Троїцький собор.24 вересня 1996 року – зареєстрована газета «Сім'я і дім. Народна трибуна».24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важливий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді – яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.24 вересня в Україні та світі відзначають Міжнародний день караванника.