24 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження волинської журналістки, волонтера та акторки театру "Гармидер" Наталки Шепель.
Також святкують день народження Тетяна Навроцька, Антон Стамбульський, журналістка Ольга Харів (на фото), Олена Лаущенко, прессекретарка Волинської митниці ДФС Валентина Черниш.
День народження цього дня і в полковника, ексначальника Луцького районного управління поліції Володимира Костанюка.
24 вересня іменини святкують Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.
Вір'яни вшанують в цей день пам'ять Преподобного Феодосія Манявського.
Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.
У Луцьку цього дня у 1880 році було освячено Свято-Троїцький собор.
24 вересня 1996 року – зареєстрована газета «Сім'я і дім. Народна трибуна».
24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важливий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді – яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.
24 вересня в Україні та світі відзначають Міжнародний день караванника.
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Також святкують день народження Тетяна Навроцька, Антон Стамбульський, журналістка Ольга Харів (на фото), Олена Лаущенко, прессекретарка Волинської митниці ДФС Валентина Черниш.
День народження цього дня і в полковника, ексначальника Луцького районного управління поліції Володимира Костанюка.
24 вересня іменини святкують Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.
Вір'яни вшанують в цей день пам'ять Преподобного Феодосія Манявського.
Вітаємо всіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.
У Луцьку цього дня у 1880 році було освячено Свято-Троїцький собор.
24 вересня 1996 року – зареєстрована газета «Сім'я і дім. Народна трибуна».
24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важливий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді – яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.
24 вересня в Україні та світі відзначають Міжнародний день караванника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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