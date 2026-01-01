М’ясо подешевшало, а сало подорожчало: які ціни у Луцьку





Про це йшлося у програмі



За словами продавців, ціна м’яса залежить насамперед від його якості та способу обробки. Зачищене філе можна придбати приблизно за 250 гривень за кілограм, шию – за 290–300 гривень. Копчик та шинка коштують від 200 до 230 гривень.



Дешевше обійдуться частини, які не проходять ретельну зачистку. Зокрема, шматки шиї, лопатки та інші обрізки продають приблизно по 180 гривень за кілограм. Їх покупці найчастіше беруть для фаршу, шкварок або тушонки.



Ціни на сало дещо вищі. Бочок коштує близько 250 гривень за кілограм, сало з м’ясним прошарком – 250–270 гривень, а грубіші шматки можуть коштувати до 300 гривень. Водночас ціна може змінюватися залежно від якості продукції та закупівельної вартості.



Один із продавців зазначив, що останнім часом м’ясо дещо подешевшало, тоді як сало, навпаки, стало дорожчим. За його словами, це пов’язано із цінами, за якими продукцію закуповують.



На ринку також можна знайти дешевші частини свинини. Наприклад, свинячі ніжки та колінця продають приблизно по 100 гривень, свинячі вуха коштують близько 30 гривень, а за обрізану голову просять від 10 гривень. Їх використовують для приготування холодцю, бульйонів, тушонки та інших страв.



Продавці кажуть, що зараз покупці частіше цікавляться салом і бочком. Їх купують, зокрема, для засолювання та заготівлі на зиму. Також попитом користується м’ясо для тушонки – лопатка, гуляш та різні зрізки.



Щоб обрати свіже сало, продавці радять звертати увагу на його колір, запах, консистенцію та зовнішній вигляд. Хороше сало має бути білим, м’яким, без кров’яних прожилок, а також легко відділятися від шкірки.



Свіжість м’яса, за словами продавців, можна оцінити за кольором та запахом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках Луцька спостерігається зміна цін на свинину та сало порівняно з минулим роком. Якщо вартість м’ясних вирізок дещо знизилася, то сало та м’ясні прошарки тримають високі позиції через підвищений попит.Про це йшлося у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент Волинь».За словами продавців, ціна м’яса залежить насамперед від його якості та способу обробки. Зачищене філе можна придбати приблизно за 250 гривень за кілограм, шию – за 290–300 гривень. Копчик та шинка коштують від 200 до 230 гривень.Дешевше обійдуться частини, які не проходять ретельну зачистку. Зокрема, шматки шиї, лопатки та інші обрізки продають приблизно по 180 гривень за кілограм. Їх покупці найчастіше беруть для фаршу, шкварок або тушонки.Ціни на сало дещо вищі. Бочок коштує близько 250 гривень за кілограм, сало з м’ясним прошарком – 250–270 гривень, а грубіші шматки можуть коштувати до 300 гривень. Водночас ціна може змінюватися залежно від якості продукції та закупівельної вартості.Один із продавців зазначив, що останнім часом м’ясо дещо подешевшало, тоді як сало, навпаки, стало дорожчим. За його словами, це пов’язано із цінами, за якими продукцію закуповують.На ринку також можна знайти дешевші частини свинини. Наприклад, свинячі ніжки та колінця продають приблизно по 100 гривень, свинячі вуха коштують близько 30 гривень, а за обрізану голову просять від 10 гривень. Їх використовують для приготування холодцю, бульйонів, тушонки та інших страв.Продавці кажуть, що зараз покупці частіше цікавляться салом і бочком. Їх купують, зокрема, для засолювання та заготівлі на зиму. Також попитом користується м’ясо для тушонки – лопатка, гуляш та різні зрізки.Щоб обрати свіже сало, продавці радять звертати увагу на його колір, запах, консистенцію та зовнішній вигляд. Хороше сало має бути білим, м’яким, без кров’яних прожилок, а також легко відділятися від шкірки.Свіжість м’яса, за словами продавців, можна оцінити за кольором та запахом.

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