Зеленський: Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро - його треба зупинити

Російський диктаторнамагається захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста. Саме від нього світом поширюються війна та нестабільність.Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Українипід час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.Глава держави підкреслив, що кремлівський диктатор не планує зупинятися і має загарбницькі плани щодо ключових українських регіонів.За словами Зеленського, дії та політика російського очільника є джерелом глобальної загрози для міжнародної безпеки."Путін - пацієнт номер нуль, він хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста: його треба зупинити", - наголосив український лідер.Президент підкреслив, що саме від Путіна поширюється зараза світом - нестабільність та війна, тому міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для його зупинки.