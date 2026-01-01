Зеленський: Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро - його треба зупинити
23 вересня, 23:19
Російський диктатор Володимир Путін намагається захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста. Саме від нього світом поширюються війна та нестабільність.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Глава держави підкреслив, що кремлівський диктатор не планує зупинятися і має загарбницькі плани щодо ключових українських регіонів.
За словами Зеленського, дії та політика російського очільника є джерелом глобальної загрози для міжнародної безпеки.
"Путін - пацієнт номер нуль, він хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста: його треба зупинити", - наголосив український лідер.
Президент підкреслив, що саме від Путіна поширюється зараза світом - нестабільність та війна, тому міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для його зупинки.
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Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Глава держави підкреслив, що кремлівський диктатор не планує зупинятися і має загарбницькі плани щодо ключових українських регіонів.
За словами Зеленського, дії та політика російського очільника є джерелом глобальної загрози для міжнародної безпеки.
"Путін - пацієнт номер нуль, він хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста: його треба зупинити", - наголосив український лідер.
Президент підкреслив, що саме від Путіна поширюється зараза світом - нестабільність та війна, тому міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для його зупинки.
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