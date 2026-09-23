Стежив за військовими ТЦК та СП: на Волині засуджено учасника тематичної Viber-групи





Чоловік був учасником тематичної Viber-групи та поширював там актуальну інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, транспорт і переміщення військовослужбовців ТЦК та СП, пише



Згідно з матеріалами вироку, чоловік у серпні-вересні 2024 року використовував власний смартфон для публікації повідомлень у тематичній Viber-групі, де учасники обмінювалися інформацією про роботу ТЦК та СП. Обвинувачений не був адміністратором чи суперадміністратором спільноти. У вироку його роль визначена як «учасник». Однак це не завадило йому систематично передавати іншим користувачам актуальні дані про військових.



В одному з повідомлень він указав місце перебування та руху військовослужбовців, конкретизував напрямок і транспортний засіб, на якому вони пересувалися під час мобілізаційних заходів. Згодом повідомляв про роботу військових у Люблинці, а 19 вересня опублікував голосове повідомлення з інформацією щодо їх місцезнаходження. Після запиту іншого користувача чоловік додатково уточнив напрямок руху та автомобіль, яким пересувалися військовослужбовці. 21 вересня у групі з’явилися ще голосові повідомлення. Цього разу чоловік повідомив не лише місце перебування військових, а й їхню кількість та транспорт, на якому вони прибули.



Суд встановив, що поширені ним відомості відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час. Інформація була доступна всім учасникам групи, а отже могла використовуватися ними або їхніми знайомими для уникнення мобілізаційних заходів. У вироку прямо зазначено, що своїми діями чоловік досяг мети — надав іншим можливість уникати призову на військову службу і тим самим перешкоджав законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.



Ця справа важлива ще й тим, що кримінальна відповідальність настала не для адміністратора великої мережі, а для звичайного учасника чату, який поширював там відомості, що перешкоджали законній діяльності ЗСУ. Наслідок таких повідомлень не обмежується тим, що хтось просто змінив маршрут і не зустрів військових ТЦК та СП. Коли актуальні локації системно розходяться серед тисяч людей, це ускладнює військовий облік, оповіщення та комплектування Сил оборони особовим складом.



У підсумку вигоду від цього отримує росія. Її стратегічна мета у війні на виснаження — послаблювати здатність України поповнювати підрозділи та збільшувати дефіцит особового складу. Тому будь-який «сервіс», який допомагає уникати мобілізаційних заходів, об’єктивно працює на той самий результат — менше людей для українського війська і більше навантаження на тих, хто вже воює. Водночас у матеріалах справи не встановлено ознак державної зради чи співпраці обвинуваченого з росією. Його дії кваліфікували саме як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.



1 листопада 2024 року чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. У суді він повністю визнав обставини обвинувачення, розкаявся та просив затвердити угоду. Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, повністю визнав провину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. Обтяжуючих обставин суд не встановив. Його визнали винним за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України та призначили п’ять років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили з випробуванням. Іспитовий термін становить один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.Чоловік був учасником тематичної Viber-групи та поширював там актуальну інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, транспорт і переміщення військовослужбовців ТЦК та СП, пише АрміяInform Згідно з матеріалами вироку, чоловік у серпні-вересні 2024 року використовував власний смартфон для публікації повідомлень у тематичній Viber-групі, де учасники обмінювалися інформацією про роботу ТЦК та СП. Обвинувачений не був адміністратором чи суперадміністратором спільноти. У вироку його роль визначена як «учасник». Однак це не завадило йому систематично передавати іншим користувачам актуальні дані про військових.В одному з повідомлень він указав місце перебування та руху військовослужбовців, конкретизував напрямок і транспортний засіб, на якому вони пересувалися під час мобілізаційних заходів. Згодом повідомляв про роботу військових у Люблинці, а 19 вересня опублікував голосове повідомлення з інформацією щодо їх місцезнаходження. Після запиту іншого користувача чоловік додатково уточнив напрямок руху та автомобіль, яким пересувалися військовослужбовці. 21 вересня у групі з’явилися ще голосові повідомлення. Цього разу чоловік повідомив не лише місце перебування військових, а й їхню кількість та транспорт, на якому вони прибули.Суд встановив, що поширені ним відомості відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців у відповідний час. Інформація була доступна всім учасникам групи, а отже могла використовуватися ними або їхніми знайомими для уникнення мобілізаційних заходів. У вироку прямо зазначено, що своїми діями чоловік досяг мети — надав іншим можливість уникати призову на військову службу і тим самим перешкоджав законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.Ця справа важлива ще й тим, що кримінальна відповідальність настала не для адміністратора великої мережі, а для звичайного учасника чату, який поширював там відомості, що перешкоджали законній діяльності ЗСУ. Наслідок таких повідомлень не обмежується тим, що хтось просто змінив маршрут і не зустрів військових ТЦК та СП. Коли актуальні локації системно розходяться серед тисяч людей, це ускладнює військовий облік, оповіщення та комплектування Сил оборони особовим складом.У підсумку вигоду від цього отримує росія. Її стратегічна мета у війні на виснаження — послаблювати здатність України поповнювати підрозділи та збільшувати дефіцит особового складу. Тому будь-який «сервіс», який допомагає уникати мобілізаційних заходів, об’єктивно працює на той самий результат — менше людей для українського війська і більше навантаження на тих, хто вже воює. Водночас у матеріалах справи не встановлено ознак державної зради чи співпраці обвинуваченого з росією. Його дії кваліфікували саме як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.1 листопада 2024 року чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. У суді він повністю визнав обставини обвинувачення, розкаявся та просив затвердити угоду. Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, повністю визнав провину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. Обтяжуючих обставин суд не встановив. Його визнали винним за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України та призначили п’ять років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили з випробуванням. Іспитовий термін становить один рік.

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