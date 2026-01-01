Журналіст та музичний критик Сергій Сосєдов помер у віці 58 років
23 вересня, 23:48
Журналіст та музичний критик Сергій Сосєдов помер у віці 58 років. Він помер 23 вересня у Нерюнгрі, де знаходився на гастролях, повідомили російські ЗМІ.
За попередньою інформацією, Сосєдов впав зі сходів. Новина про смерть стала несподіванкою для представників шоу-бізнесу та його шанувальників. У журналіста залишалося багато професійних планів. Зокрема, найближчим часом мав вийти новий сезон програми "Суперстар", де він входив до складу журі.
Сосєдов отримав широку популярність наприкінці 1990-х років. Тоді він став учасником телевізійної програми "Акули пера", яка виходила на каналі ТВ-6. Журналіст також відомий як музичний критик та учасник телевізійних проєктів.
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За попередньою інформацією, Сосєдов впав зі сходів. Новина про смерть стала несподіванкою для представників шоу-бізнесу та його шанувальників. У журналіста залишалося багато професійних планів. Зокрема, найближчим часом мав вийти новий сезон програми "Суперстар", де він входив до складу журі.
Сосєдов отримав широку популярність наприкінці 1990-х років. Тоді він став учасником телевізійної програми "Акули пера", яка виходила на каналі ТВ-6. Журналіст також відомий як музичний критик та учасник телевізійних проєктів.
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