Журналіст та музичний критик Сергій Сосєдов помер у віці 58 років

Журналіст та музичний критик Сергій Сосєдов помер у віці 58 років
Журналіст та музичний критик Сергій Сосєдов помер у віці 58 років. Він помер 23 вересня у Нерюнгрі, де знаходився на гастролях, повідомили російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, Сосєдов впав зі сходів. Новина про смерть стала несподіванкою для представників шоу-бізнесу та його шанувальників. У журналіста залишалося багато професійних планів. Зокрема, найближчим часом мав вийти новий сезон програми "Суперстар", де він входив до складу журі.

Сосєдов отримав широку популярність наприкінці 1990-х років. Тоді він став учасником телевізійної програми "Акули пера", яка виходила на каналі ТВ-6. Журналіст також відомий як музичний критик та учасник телевізійних проєктів.

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Теги: Сергій Сосєдов, смерть
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