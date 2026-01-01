У Луцьку стартував сезон збору каштанів: де здати та скільки платять





Журналісти



Як розповіла пані Віта, яка вже другий рік організовує прийом каштанів, цьогоріч стартова ціна становить 6 гривень за кілограм. Каштани можна привезти самостійно за попередньою домовленістю. Якщо їх назбирали від 20 кілограмів, у Луцьку та навколишніх селах можуть приїхати й забрати.



Приймають як опалі, так і зірвані каштани. Особливих вимог до способу збору немає. Головне, щоб вони були без шкаралупи. Зібрані каштани передають на переробку. За словами пані Віти, їх використовують, зокрема, для засобів у косметології та проти варикозу, а частину додають до кави.



«В цьому році їх досить мало. Чи це пов'язано з погодою, чи з екологією — не знаю».



Минулого року, за її словами, вдалося зібрати декілька тонн каштанів, однак точну кількість вона не пригадує. Приймати їх цьогоріч планують ще щонайменше місяць — поки каштани продовжуватимуть падати. Збір організовують для замовника-військового.



Паралельно у Луцьку на благодійних умовах триває екологічний та інклюзивний проєкт зі збору каштанів. До нього долучаються школи та дитячі садочки міста. Партнером акції є департамент освіти Луцької міської ради.



Як розповіла організаторка акції Лариса, проєкт започаткували три роки тому батьки дітей із синдромом Дауна. Відтоді до нього долучаються навчальні заклади та родини. Минулого року в межах акції вдалося зібрати 25 тонн каштанів. Кошти, отримані від їхньої реалізації, спрямували на допомогу 15 військовим частинам, де служать лучани та волиняни.



За зібрані кошти придбали інверторні генератори потужністю 2,8–3,2 кВт, а також інше необхідне обладнання. Загалом торік у межах акції вдалося зібрати 280 тисяч гривень.



«Якщо дитина принесе до школи один кілограм каштанів, а в школі навчається тисяча учнів, відповідно, тонна каштанів у нас уже є», — наголошує Лариса.



Долучатися до збору можуть не лише школярі. За словами організаторки, батьки разом із дітьми вже самостійно збирають каштани та приносять їх на акцію.



Каштани можна приносити до навчальних закладів, які беруть участь у проєкті, або безпосередньо до інклюзивної «Сонячної кав’ярні» на вулиці Драгоманова, 11, у районі Старого міста. Організатори закликають охочих долучатися до збору протягом сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розпочався сезон збору каштанів, які цього року можна здати за гроші або долучитися до благодійної акції. Стартова ціна за кілограм становить 6 гривень, а зібрані каштани передають на переробку. Водночас у межах екологічного та інклюзивного проєкту торік лучани зібрали 25 тонн каштанів і 280 тисяч гривень на допомогу військовим.Журналісти ВСН дізналися, де в Луцьку можна здати каштани, скільки за них платять та як долучитися до збору.Як розповіла пані, яка вже другий рік організовує прийом каштанів, цьогоріч стартова ціна становить 6 гривень за кілограм. Каштани можна привезти самостійно за попередньою домовленістю. Якщо їх назбирали від 20 кілограмів, у Луцьку та навколишніх селах можуть приїхати й забрати.Приймають як опалі, так і зірвані каштани. Особливих вимог до способу збору немає. Головне, щоб вони були без шкаралупи. Зібрані каштани передають на переробку. За словами пані Віти, їх використовують, зокрема, для засобів у косметології та проти варикозу, а частину додають до кави.«В цьому році їх досить мало. Чи це пов'язано з погодою, чи з екологією — не знаю».Минулого року, за її словами, вдалося зібрати декілька тонн каштанів, однак точну кількість вона не пригадує. Приймати їх цьогоріч планують ще щонайменше місяць — поки каштани продовжуватимуть падати. Збір організовують для замовника-військового.Паралельно у Луцьку на благодійних умовах триває екологічний та інклюзивний проєкт зі збору каштанів. До нього долучаються школи та дитячі садочки міста. Партнером акції є департамент освіти Луцької міської ради.Як розповіла організаторка акції, проєкт започаткували три роки тому батьки дітей із синдромом Дауна. Відтоді до нього долучаються навчальні заклади та родини. Минулого року в межах акції вдалося зібрати 25 тонн каштанів. Кошти, отримані від їхньої реалізації, спрямували на допомогу 15 військовим частинам, де служать лучани та волиняни.За зібрані кошти придбали інверторні генератори потужністю 2,8–3,2 кВт, а також інше необхідне обладнання. Загалом торік у межах акції вдалося зібрати 280 тисяч гривень.«Якщо дитина принесе до школи один кілограм каштанів, а в школі навчається тисяча учнів, відповідно, тонна каштанів у нас уже є», — наголошує Лариса.Долучатися до збору можуть не лише школярі. За словами організаторки, батьки разом із дітьми вже самостійно збирають каштани та приносять їх на акцію.Каштани можна приносити до навчальних закладів, які беруть участь у проєкті, або безпосередньо до інклюзивної «Сонячної кав’ярні» на вулиці Драгоманова, 11, у районі Старого міста. Організатори закликають охочих долучатися до збору протягом сезону.

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