Придбав на ринку: у Луцькому районі підліток отруївся грибами
Сьогодні, 20:38
У Луцькому районі 15-річний підліток отруївся дикорослими грибами та потрапив у лікарню.
Станом на 23 вересня хлопця вже виписали з медзакладу, його стан задовільний, розповіла Суспільному завідувачка відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Довжик.
Епідеміологи встановили, що гриби, якими отруївся підліток, він придбав «з рук» на одному з ринків.
Валентина Довжик зазначила, що це четвертий випадок отруєння дикорослими грибами на Волині у 2026 році. В попередніх випадках до лікарень потрапляли дорослі, які збирали гриби самостійно в лісі.
Як не отруїтися грибами
В обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України нагадують: гриби — досить «важка» їжа, що майже не перетравлюється. Тому вагітним, жінкам, які годують грудьми, людям старшого віку їсти гриби не рекомендовано, а дітям до 12 років — взагалі заборонено споживати.
«Найчастіше причиною отруєнь є страви та консервація з рядовки зеленої, підосичників, дикорослих печериць, глив й невідомих грибів. Навіть невелика кількість отруйних грибів може спричинити ускладнення або смерть», — наголошує Валентина Довжик.
З її слів, симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин, або годину після вживання, так і через декілька діб або й тижнів.
Які симптоми отруєння грибами
блювання;
діарея;
різкий біль у животі;
головний біль;
підвищена температура;
судоми;
запаморочення;
галюцинації.
Які гриби краще не збирати
не збирайте гриби, у яких не впевнені, що вони придатні для споживання;
•не беріть старі, перезрілі й дуже молоді, бо їх легко сплутати з отруйними;
уникайте збору біля доріг, промислових зон, колишніх смітників — такі гриби можуть накопичувати шкідливі речовини;
остерігайтеся пластинчастих грибів — серед них часто трапляються смертельно отруйні.
не куштуйте сирі гриби; вживайте тільки після належної термічної обробки;
не купуйте дикорослі гриби з рук, на стихійних ринках.
При перших ознаках отруєння грибами потрібно негайно викликати швидку допомогу, а також промити шлунок водою та викликати блювання, додала завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб.
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Станом на 23 вересня хлопця вже виписали з медзакладу, його стан задовільний, розповіла Суспільному завідувачка відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Довжик.
Епідеміологи встановили, що гриби, якими отруївся підліток, він придбав «з рук» на одному з ринків.
Валентина Довжик зазначила, що це четвертий випадок отруєння дикорослими грибами на Волині у 2026 році. В попередніх випадках до лікарень потрапляли дорослі, які збирали гриби самостійно в лісі.
Як не отруїтися грибами
В обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України нагадують: гриби — досить «важка» їжа, що майже не перетравлюється. Тому вагітним, жінкам, які годують грудьми, людям старшого віку їсти гриби не рекомендовано, а дітям до 12 років — взагалі заборонено споживати.
«Найчастіше причиною отруєнь є страви та консервація з рядовки зеленої, підосичників, дикорослих печериць, глив й невідомих грибів. Навіть невелика кількість отруйних грибів може спричинити ускладнення або смерть», — наголошує Валентина Довжик.
З її слів, симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин, або годину після вживання, так і через декілька діб або й тижнів.
Які симптоми отруєння грибами
блювання;
діарея;
різкий біль у животі;
головний біль;
підвищена температура;
судоми;
запаморочення;
галюцинації.
Які гриби краще не збирати
не збирайте гриби, у яких не впевнені, що вони придатні для споживання;
•не беріть старі, перезрілі й дуже молоді, бо їх легко сплутати з отруйними;
уникайте збору біля доріг, промислових зон, колишніх смітників — такі гриби можуть накопичувати шкідливі речовини;
остерігайтеся пластинчастих грибів — серед них часто трапляються смертельно отруйні.
не куштуйте сирі гриби; вживайте тільки після належної термічної обробки;
не купуйте дикорослі гриби з рук, на стихійних ринках.
При перших ознаках отруєння грибами потрібно негайно викликати швидку допомогу, а також промити шлунок водою та викликати блювання, додала завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб.
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