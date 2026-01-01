Придбав на ринку: у Луцькому районі підліток отруївся грибами





Станом на 23 вересня хлопця вже виписали з медзакладу, його стан задовільний, розповіла Валентина Довжик.



Епідеміологи встановили, що гриби, якими отруївся підліток, він придбав «з рук» на одному з ринків.



Валентина Довжик зазначила, що це четвертий випадок отруєння дикорослими грибами на Волині у 2026 році. В попередніх випадках до лікарень потрапляли дорослі, які збирали гриби самостійно в лісі.



Як не отруїтися грибами



В обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України нагадують: гриби — досить «важка» їжа, що майже не перетравлюється. Тому вагітним, жінкам, які годують грудьми, людям старшого віку їсти гриби не рекомендовано, а дітям до 12 років — взагалі заборонено споживати.



«Найчастіше причиною отруєнь є страви та консервація з рядовки зеленої, підосичників, дикорослих печериць, глив й невідомих грибів. Навіть невелика кількість отруйних грибів може спричинити ускладнення або смерть», — наголошує Валентина Довжик.



З її слів, симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин, або годину після вживання, так і через декілька діб або й тижнів.



Які симптоми отруєння грибами



блювання;

діарея;

різкий біль у животі;

головний біль;

підвищена температура;

судоми;

запаморочення;

галюцинації.



Які гриби краще не збирати



не збирайте гриби, у яких не впевнені, що вони придатні для споживання;

•не беріть старі, перезрілі й дуже молоді, бо їх легко сплутати з отруйними;

уникайте збору біля доріг, промислових зон, колишніх смітників — такі гриби можуть накопичувати шкідливі речовини;

остерігайтеся пластинчастих грибів — серед них часто трапляються смертельно отруйні.

не куштуйте сирі гриби; вживайте тільки після належної термічної обробки;

не купуйте дикорослі гриби з рук, на стихійних ринках.



При перших ознаках отруєння грибами потрібно негайно викликати швидку допомогу, а також промити шлунок водою та викликати блювання, додала завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі 15-річний підліток отруївся дикорослими грибами та потрапив у лікарню.Станом на 23 вересня хлопця вже виписали з медзакладу, його стан задовільний, розповіла Суспільному завідувачка відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб обласного центру контролю та профілактики хворобЕпідеміологи встановили, що гриби, якими отруївся підліток, він придбав «з рук» на одному з ринків.Валентина Довжик зазначила, що це четвертий випадок отруєння дикорослими грибами на Волині у 2026 році. В попередніх випадках до лікарень потрапляли дорослі, які збирали гриби самостійно в лісі.В обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України нагадують: гриби — досить «важка» їжа, що майже не перетравлюється. Тому вагітним, жінкам, які годують грудьми, людям старшого віку їсти гриби не рекомендовано, а дітям до 12 років — взагалі заборонено споживати.«Найчастіше причиною отруєнь є страви та консервація з рядовки зеленої, підосичників, дикорослих печериць, глив й невідомих грибів. Навіть невелика кількість отруйних грибів може спричинити ускладнення або смерть», — наголошує Валентина Довжик.З її слів, симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин, або годину після вживання, так і через декілька діб або й тижнів.Які симптоми отруєння грибамиблювання;діарея;різкий біль у животі;головний біль;підвищена температура;судоми;запаморочення;галюцинації.не збирайте гриби, у яких не впевнені, що вони придатні для споживання;•не беріть старі, перезрілі й дуже молоді, бо їх легко сплутати з отруйними;уникайте збору біля доріг, промислових зон, колишніх смітників — такі гриби можуть накопичувати шкідливі речовини;остерігайтеся пластинчастих грибів — серед них часто трапляються смертельно отруйні.не куштуйте сирі гриби; вживайте тільки після належної термічної обробки;не купуйте дикорослі гриби з рук, на стихійних ринках.При перших ознаках отруєння грибами потрібно негайно викликати швидку допомогу, а також промити шлунок водою та викликати блювання, додала завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб.

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