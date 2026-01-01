Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 24 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 24 вересня



Луцьк



Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°.



Область



Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 24 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°.Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.

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