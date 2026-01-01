Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 24 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 24 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 24 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 24 вересня

Луцьк

Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°.

Область

Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.


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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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