У Луцьку попрощалися з воїном Олексієм Кривовим

Олексієм Кривовим.



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У середу, 23 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування воїна Олексія Кривова, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.



До спільної молитви за упокій душі Героя разом із рідними, друзями та бойовими побратимами долучилися представники міської влади.



«Олексій був світлою людиною, надзвичайно привітним, добрим. У нього було непросте життя, хлопця виховувала бабуся, яка докладала всіх зусиль, аби поставити його на ноги», – згадує, не стримуючи сліз, сусідка Марія.



«Олексій був нашим випускником 2007 року. Був щирим, відкритим, добрим, енергійним. На жаль, не встиг створити сім’ю. Не віриться, що життя обірвалося в такому молодому віці. Він не уникнув цієї відповідальності і пішов на війну, щоб зберегти життя людей, ціною власного. Наша ліцейна родина сумує і буде пам’ятати його подвиг», – говорить про загиблого вчителька.



Поховали Олексія Кривова у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам воїна.



Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України.



Вічна пам’ять і слава Герою!" - наголошують у міській раді.



Довідково: Кривов Олексій Сергійович народився 18 жовтня 1989 року. Дитинство Олексія було непростим — він рано залишився сиротою. Його виховувала бабуся. Навчався у Луцькій загальноосвітній школі №5, у Волинському військовому ліцеї імені Героїв Небесної Сотні, згодом — у ВІЕМі. Після навчання проходив військову службу в армії.



З початком повномасштабної війни Олексій став на захист України. Як військовослужбовець він мужньо виконував свій обов’язок, захищаючи державу та своїх побратимів.



Понад рік Олексій вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи.



Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року в районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів з боку противника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада попрощалася з ГероємПро це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.У середу, 23 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування воїна Олексія Кривова, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.До спільної молитви за упокій душі Героя разом із рідними, друзями та бойовими побратимами долучилися представники міської влади.«Олексій був світлою людиною, надзвичайно привітним, добрим. У нього було непросте життя, хлопця виховувала бабуся, яка докладала всіх зусиль, аби поставити його на ноги», – згадує, не стримуючи сліз, сусідка«Олексій був нашим випускником 2007 року. Був щирим, відкритим, добрим, енергійним. На жаль, не встиг створити сім’ю. Не віриться, що життя обірвалося в такому молодому віці. Він не уникнув цієї відповідальності і пішов на війну, щоб зберегти життя людей, ціною власного. Наша ліцейна родина сумує і буде пам’ятати його подвиг», – говорить про загиблого вчителька.Поховали Олексія Кривова у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа."Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам воїна.Низький уклін Герою за мужність, відвагу та любов до України.Вічна пам’ять і слава Герою!" - наголошують у міській раді.Кривов Олексій Сергійович народився 18 жовтня 1989 року. Дитинство Олексія було непростим — він рано залишився сиротою. Його виховувала бабуся. Навчався у Луцькій загальноосвітній школі №5, у Волинському військовому ліцеї імені Героїв Небесної Сотні, згодом — у ВІЕМі. Після навчання проходив військову службу в армії.З початком повномасштабної війни Олексій став на захист України. Як військовослужбовець він мужньо виконував свій обов’язок, захищаючи державу та своїх побратимів.Понад рік Олексій вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом особу захисника було встановлено за результатами ДНК-експертизи.Олексій Кривов загинув 3 липня 2025 року в районі населеного пункту Олексіївка Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів з боку противника.

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