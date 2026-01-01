Російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі

Російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі
У Польщі заявили про порушення повітряного простору країни російським гелікоптером Мі-8.

Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі, пише Громадське.

Порушення повітряного простору відбулося 23 вересня об 11:08 на північ від міста Бранево.

Гелікоптер летів із Калінінградської області. Він порушив повітряний простір Польщі на максимальну глибину близько 300 метрів і перебував у ньому протягом 42 секунд.

«Характер інциденту свідчить про те, що росія вкотре перевіряє готовність нашої системи протиповітряної оборони», — заявили у Збройних силах Польщі.

Політ гвинтокрила відстежували радіолокаційні системи Збройних сил Польщі. Також в повітря підняли винищувачі, а наземні сили та засоби перебували в стані готовності.

Екіпажі систем протиповітряної оборони Республіки Польща ведуть цілодобове спостереження, перебуваючи в постійній готовності до забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Польща і російські дрони

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що дані розвідки свідчать про підготовку росії до гібридних ударів безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема й Польщі.

15 вересня невідомий безпілотник наблизився до американської бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі. А 13 та 17 вересня російські ударні дрони атакували АЗС та локомотив потяга поблизу польського кордону у Волинській області.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що в Польщі посилять захист повітряного простору на тлі провокацій з боку росії.

У МВС Польщі оголосили про посилення цивільного захисту уздовж східного кордону — там встановлять понад 1000 автоматизованих сирен.

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Теги: Росія, війна
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