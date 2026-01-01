Російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі
Сьогодні, 16:35
У Польщі заявили про порушення повітряного простору країни російським гелікоптером Мі-8.
Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі, пише Громадське.
Порушення повітряного простору відбулося 23 вересня об 11:08 на північ від міста Бранево.
Гелікоптер летів із Калінінградської області. Він порушив повітряний простір Польщі на максимальну глибину близько 300 метрів і перебував у ньому протягом 42 секунд.
«Характер інциденту свідчить про те, що росія вкотре перевіряє готовність нашої системи протиповітряної оборони», — заявили у Збройних силах Польщі.
Політ гвинтокрила відстежували радіолокаційні системи Збройних сил Польщі. Також в повітря підняли винищувачі, а наземні сили та засоби перебували в стані готовності.
Екіпажі систем протиповітряної оборони Республіки Польща ведуть цілодобове спостереження, перебуваючи в постійній готовності до забезпечення безпеки польського повітряного простору.
Польща і російські дрони
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що дані розвідки свідчать про підготовку росії до гібридних ударів безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема й Польщі.
15 вересня невідомий безпілотник наблизився до американської бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі. А 13 та 17 вересня російські ударні дрони атакували АЗС та локомотив потяга поблизу польського кордону у Волинській області.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що в Польщі посилять захист повітряного простору на тлі провокацій з боку росії.
У МВС Польщі оголосили про посилення цивільного захисту уздовж східного кордону — там встановлять понад 1000 автоматизованих сирен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі, пише Громадське.
Порушення повітряного простору відбулося 23 вересня об 11:08 на північ від міста Бранево.
Гелікоптер летів із Калінінградської області. Він порушив повітряний простір Польщі на максимальну глибину близько 300 метрів і перебував у ньому протягом 42 секунд.
«Характер інциденту свідчить про те, що росія вкотре перевіряє готовність нашої системи протиповітряної оборони», — заявили у Збройних силах Польщі.
Політ гвинтокрила відстежували радіолокаційні системи Збройних сил Польщі. Також в повітря підняли винищувачі, а наземні сили та засоби перебували в стані готовності.
Екіпажі систем протиповітряної оборони Республіки Польща ведуть цілодобове спостереження, перебуваючи в постійній готовності до забезпечення безпеки польського повітряного простору.
Польща і російські дрони
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що дані розвідки свідчать про підготовку росії до гібридних ударів безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема й Польщі.
15 вересня невідомий безпілотник наблизився до американської бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі. А 13 та 17 вересня російські ударні дрони атакували АЗС та локомотив потяга поблизу польського кордону у Волинській області.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що в Польщі посилять захист повітряного простору на тлі провокацій з боку росії.
У МВС Польщі оголосили про посилення цивільного захисту уздовж східного кордону — там встановлять понад 1000 автоматизованих сирен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ветеран з Волині отримав двокімнатну квартиру за державні кошти
Сьогодні, 17:00
Російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі
Сьогодні, 16:35
Після масованої атаки на Київ є затримки потягів, - Укрзалізниця
Сьогодні, 15:08