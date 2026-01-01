Ветеран з Волині отримав двокімнатну квартиру за державні кошти

Юрій Сердюк придбав двокімнатну квартиру у Луцьку за державні кошти.



Про це 23 вересня Роман Романюк.



Юрій Сердюк – ветеран, учасник бойових дій, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання бойового завдання на Харківщині отримав вогнепальні та осколкові поранення. Унаслідок отриманих травм Юрію встановили інвалідність ІІ групи.



"Особисто я з Юрієм познайомився цього серпня під час вручення сертифіката на придбання житла. А нещодавно мав нагоду завітати до родини Сердюків уже в їхню нову оселю.



Це двокімнатна квартира в Луцьку. Зараз ветеран з дружиною роблять ремонт і облаштовують помешкання під себе. Юрій поділився своїм досвідом оформлення документів. Каже, що процедура виявилася зрозумілою і складною її назвати не може. Від подачі документів до отримання житла фактично минув рік. Я щиро бажаю родині Сердюків, щоб у цій оселі завжди були спокій, затишок і добробут", - йдеться в повідомленні.



Кошти на придбання житла надаються за державну в межах Політики Героїв, ініційованої Президентом України з дотриманням вимог Рамкової угоди між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України за інструментом Ukraine Facility.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ветеран з Волиніпридбав двокімнатну квартиру у Луцьку за державні кошти.Про це 23 вересня повідомив т.в.о.голови обласної військової адміністраціїЮрій Сердюк – ветеран, учасник бойових дій, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання бойового завдання на Харківщині отримав вогнепальні та осколкові поранення. Унаслідок отриманих травм Юрію встановили інвалідність ІІ групи."Особисто я з Юрієм познайомився цього серпня під час вручення сертифіката на придбання житла. А нещодавно мав нагоду завітати до родини Сердюків уже в їхню нову оселю.Це двокімнатна квартира в Луцьку. Зараз ветеран з дружиною роблять ремонт і облаштовують помешкання під себе. Юрій поділився своїм досвідом оформлення документів. Каже, що процедура виявилася зрозумілою і складною її назвати не може. Від подачі документів до отримання житла фактично минув рік. Я щиро бажаю родині Сердюків, щоб у цій оселі завжди були спокій, затишок і добробут", - йдеться в повідомленні.Кошти на придбання житла надаються за державну в межах Політики Героїв, ініційованої Президентом України з дотриманням вимог Рамкової угоди між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України за інструментом Ukraine Facility.

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