Ветеран з Волині отримав двокімнатну квартиру за державні кошти

Ветеран з Волині отримав двокімнатну квартиру за державні кошти
Ветеран з Волині Юрій Сердюк придбав двокімнатну квартиру у Луцьку за державні кошти.

Про це 23 вересня повідомив т.в.о.голови обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Юрій Сердюк – ветеран, учасник бойових дій, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання бойового завдання на Харківщині отримав вогнепальні та осколкові поранення. Унаслідок отриманих травм Юрію встановили інвалідність ІІ групи.

"Особисто я з Юрієм познайомився цього серпня під час вручення сертифіката на придбання житла. А нещодавно мав нагоду завітати до родини Сердюків уже в їхню нову оселю.

Це двокімнатна квартира в Луцьку. Зараз ветеран з дружиною роблять ремонт і облаштовують помешкання під себе. Юрій поділився своїм досвідом оформлення документів. Каже, що процедура виявилася зрозумілою і складною її назвати не може. Від подачі документів до отримання житла фактично минув рік. Я щиро бажаю родині Сердюків, щоб у цій оселі завжди були спокій, затишок і добробут", - йдеться в повідомленні.
Ветеран з Волині отримав двокімнатну квартиру за державні кошти

Кошти на придбання житла надаються за державну в межах Політики Героїв, ініційованої Президентом України з дотриманням вимог Рамкової угоди між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України за інструментом Ukraine Facility.
Ветеран з Волині отримав двокімнатну квартиру за державні кошти
Ветеран з Волині отримав двокімнатну квартиру за державні кошти

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Теги: Луцьк, ветеран, квартира
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