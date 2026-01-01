Врятував тисячі дитячих життів: помер відомий волинський хірург Володимир Селюк
Сьогодні, 16:07
Колектив КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» з глибоким сумом повідомляє про смерть колеги, завідувача відділення дитячої хірургії Селюка Володимира Семеновича.
Про це повідомили у медичному закладі.
"23 вересня, на 65-му році життя, перестало битися серце висококваліфікованого хірурга, який врятував тисячі дитячих життів, новатора дитячої хірургії, а також колеги та наставника, друга, чуйної людини, прекрасного батька та сім’янина.
З приводу цієї непоправної втрати висловлюємо щирі співчуття родині Володимира Семеновича, його друзям та близьким, а також усім хто, сумує разом із нами у цей скорботний день.
У нашій пам’яті Володимир Семенович залишиться лікарем, відданим своєму покликанню рятувати дитячі життя, оптимістом, життєлюбом, справжньою опорою для колег", - йдеться в повідомленні.
Прощання із Володимиром Семеновичем Селюком розпочнеться завтра, 24 вересня, о 12.00 в церкві Святого Миколая Чудотворця (проспект Відродження, 46).
Поховають Володимира Семеновича на кладовищі села Тарасове.
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Про це повідомили у медичному закладі.
"23 вересня, на 65-му році життя, перестало битися серце висококваліфікованого хірурга, який врятував тисячі дитячих життів, новатора дитячої хірургії, а також колеги та наставника, друга, чуйної людини, прекрасного батька та сім’янина.
З приводу цієї непоправної втрати висловлюємо щирі співчуття родині Володимира Семеновича, його друзям та близьким, а також усім хто, сумує разом із нами у цей скорботний день.
У нашій пам’яті Володимир Семенович залишиться лікарем, відданим своєму покликанню рятувати дитячі життя, оптимістом, життєлюбом, справжньою опорою для колег", - йдеться в повідомленні.
Прощання із Володимиром Семеновичем Селюком розпочнеться завтра, 24 вересня, о 12.00 в церкві Святого Миколая Чудотворця (проспект Відродження, 46).
Поховають Володимира Семеновича на кладовищі села Тарасове.
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