Врятував тисячі дитячих життів: помер відомий волинський хірург Володимир Селюк

Селюка Володимира Семеновича.



Про це



"23 вересня, на 65-му році життя, перестало битися серце висококваліфікованого хірурга, який врятував тисячі дитячих життів, новатора дитячої хірургії, а також колеги та наставника, друга, чуйної людини, прекрасного батька та сім’янина.



З приводу цієї непоправної втрати висловлюємо щирі співчуття родині Володимира Семеновича, його друзям та близьким, а також усім хто, сумує разом із нами у цей скорботний день.



У нашій пам’яті Володимир Семенович залишиться лікарем, відданим своєму покликанню рятувати дитячі життя, оптимістом, життєлюбом, справжньою опорою для колег", - йдеться в повідомленні.



Прощання із Володимиром Семеновичем Селюком розпочнеться завтра, 24 вересня, о 12.00 в церкві Святого Миколая Чудотворця (проспект Відродження, 46).



Поховають Володимира Семеновича на кладовищі села Тарасове.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колектив КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» з глибоким сумом повідомляє про смерть колеги, завідувача відділення дитячої хірургіїПро це повідомили у медичному закладі."23 вересня, на 65-му році життя, перестало битися серце висококваліфікованого хірурга, який врятував тисячі дитячих життів, новатора дитячої хірургії, а також колеги та наставника, друга, чуйної людини, прекрасного батька та сім’янина.З приводу цієї непоправної втрати висловлюємо щирі співчуття родині Володимира Семеновича, його друзям та близьким, а також усім хто, сумує разом із нами у цей скорботний день.У нашій пам’яті Володимир Семенович залишиться лікарем, відданим своєму покликанню рятувати дитячі життя, оптимістом, життєлюбом, справжньою опорою для колег", - йдеться в повідомленні.Прощання із Володимиром Семеновичем Селюком розпочнеться завтра, 24 вересня, о 12.00 в церкві Святого Миколая Чудотворця (проспект Відродження, 46).Поховають Володимира Семеновича на кладовищі села Тарасове.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію