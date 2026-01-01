Отруєні дерева біля Київського майдану в Луцьку: що кажуть екологи

Отруєні дерева біля Київського майдану в Луцьку: що кажуть екологи
У Луцьку рішення щодо подальшої долі дерев біля Київського майдану, які умисно отруїли невідомі, відклали до весни. Міські екологи спостерігатимуть за станом зелених насаджень із початком нового вегетаційного періоду.

Поки що передчасно робити остаточні висновки про стан дерев, розповіла misto.media начальниці відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Якщо з початком весни у дерев не виявлять жодних ознак вегетації, то їх видалять.

Нагадаємо, у травні цього року невідомі просвердлили у стовбурах каштанів та лип отвори й залили туди концентрований гербіцид, який розійшовся судинами рослин, щоб викликати їхнє швидке всихання.

Екологи звернулися до правоохоронних органів, однак поліція винних не знайшла.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, дерева
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір Польщі
Сьогодні, 16:35
Врятував тисячі дитячих життів: помер відомий волинський хірург Володимир Селюк
Сьогодні, 16:07
Отруєні дерева біля Київського майдану в Луцьку: що кажуть екологи
Сьогодні, 15:56
Після масованої атаки на Київ є затримки потягів, - Укрзалізниця
Сьогодні, 15:08
Російські дрони завдають ударів по Києву ще з ночі: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 14:13
Медіа
відео
1/8