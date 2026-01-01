Отруєні дерева біля Київського майдану в Луцьку: що кажуть екологи





Поки що передчасно робити остаточні висновки про стан дерев, розповіла Оксана Лисак. Якщо з початком весни у дерев не виявлять жодних ознак вегетації, то їх видалять.



Нагадаємо, у травні цього року невідомі просвердлили у стовбурах каштанів та лип отвори й залили туди концентрований гербіцид, який розійшовся судинами рослин, щоб викликати їхнє швидке всихання.



Екологи звернулися до правоохоронних органів, однак поліція винних не знайшла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку рішення щодо подальшої долі дерев біля Київського майдану, які умисно отруїли невідомі, відклали до весни. Міські екологи спостерігатимуть за станом зелених насаджень із початком нового вегетаційного періоду.Поки що передчасно робити остаточні висновки про стан дерев, розповіла misto.media начальниці відділу екології Луцької міської ради. Якщо з початком весни у дерев не виявлять жодних ознак вегетації, то їх видалять.Нагадаємо, у травні цього року невідомі просвердлили у стовбурах каштанів та лип отвори й залили туди концентрований гербіцид, який розійшовся судинами рослин, щоб викликати їхнє швидке всихання.Екологи звернулися до правоохоронних органів, однак поліція винних не знайшла.

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