Отруєні дерева біля Київського майдану в Луцьку: що кажуть екологи
Сьогодні, 15:56
У Луцьку рішення щодо подальшої долі дерев біля Київського майдану, які умисно отруїли невідомі, відклали до весни. Міські екологи спостерігатимуть за станом зелених насаджень із початком нового вегетаційного періоду.
Поки що передчасно робити остаточні висновки про стан дерев, розповіла misto.media начальниці відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Якщо з початком весни у дерев не виявлять жодних ознак вегетації, то їх видалять.
Нагадаємо, у травні цього року невідомі просвердлили у стовбурах каштанів та лип отвори й залили туди концентрований гербіцид, який розійшовся судинами рослин, щоб викликати їхнє швидке всихання.
Екологи звернулися до правоохоронних органів, однак поліція винних не знайшла.
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Поки що передчасно робити остаточні висновки про стан дерев, розповіла misto.media начальниці відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Якщо з початком весни у дерев не виявлять жодних ознак вегетації, то їх видалять.
Нагадаємо, у травні цього року невідомі просвердлили у стовбурах каштанів та лип отвори й залили туди концентрований гербіцид, який розійшовся судинами рослин, щоб викликати їхнє швидке всихання.
Екологи звернулися до правоохоронних органів, однак поліція винних не знайшла.
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