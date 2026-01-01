Російські дрони завдають ударів по Києву ще з ночі: є загиблі та поранені. ФОТО





Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише



Унаслідок обстрілів, які розпочалися ще з ночі, загинули двоє чоловіків. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув на місці атаки.



Кількість постраждалих зросла до 25 людей. 17 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.



У Соломʼянському районі безпілотник влучив у 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні 4-го поверху. Ще один дрон упав на будівлю магазину.



Як повідомляє кореспондент hromadske, у Солом'янському районі пошкоджена будівля інституту Діпрозвʼязку, зокрема, приміщення їдальні. Пожежники ще продовжують гасити пожежу. Також пошкоджені будівлі поруч, а Солом'янська вулиця частково перекрита.



У Голосіївському районі безпілотник упав на територію об'єкта транспортної інфраструктури.



Також унаслідок обстрілу Києва пошкоджено обладнання дата-центрів, через що частина абонентів інтернет-провайдерів опинилася без зв’язку.



Російські дрони завдають ударів по Києву ще з ночі. Уранці пошкодження фіксували в кількох районах міста: у Голосіївському районі сталася пожежа на складському приміщенні та на АЗС. Також заправка була під ударом у Дарницькому районі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Удень 23 вересня російські війська безпілотниками атакують Київ.Про це повідомив міський голова Києва, пише Громадське Унаслідок обстрілів, які розпочалися ще з ночі, загинули двоє чоловіків. Один чоловік помер у лікарні, ще один загинув на місці атаки.Кількість постраждалих зросла до 25 людей. 17 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.У Соломʼянському районі безпілотник влучив у 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні 4-го поверху. Ще один дрон упав на будівлю магазину.Як повідомляє кореспондент hromadske, у Солом'янському районі пошкоджена будівля інституту Діпрозвʼязку, зокрема, приміщення їдальні. Пожежники ще продовжують гасити пожежу. Також пошкоджені будівлі поруч, а Солом'янська вулиця частково перекрита.У Голосіївському районі безпілотник упав на територію об'єкта транспортної інфраструктури.Також унаслідок обстрілу Києва пошкоджено обладнання дата-центрів, через що частина абонентів інтернет-провайдерів опинилася без зв’язку.Російські дрони завдають ударів по Києву ще з ночі. Уранці пошкодження фіксували в кількох районах міста: у Голосіївському районі сталася пожежа на складському приміщенні та на АЗС. Також заправка була під ударом у Дарницькому районі.

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