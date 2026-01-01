Захищають волинське небо: 630-й кулеметний батальйон відзначив третю річницю





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Військовослужбовців привітали радник Луцького міського голови Роман Кравчук, т.в.о. начальника ОВА Роман Романюк, голова Волинської облради Григорій Недопад, командувач Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ, бригадний генерал Олег Захарчук, представники духовенства.



Вітальне слово особовому складу підрозділу від імені командувача Повітряних сил Збройних сил України Анатолія Кривоножка та 15-тисячної армії Повітряного командування «Захід» сказав бригадний генерал Олег Захарчук:



«Упевнений, що особовий склад 630-го ОЗКБ готовий до виконання бойових завдань на найвищому рівні. Бійці добре підготовлені, система управління чітко налагоджена, зброя готова до застосування, і ми впевнено знищуватимемо ворога у нашому повітряному просторі. ОЗКБ у свій час знаходилися в інших видах ЗСУ, але рішенням командувача Повітряних сил, розуміючи проблематику та виклики, які виникають сьогодні, ми взяли їх під свою опіку, зосередивши зусилля на підготовці зенітних батальйонів, і це дало свої плоди. Таких частин у підпорядкуванні Повітряного командування «Захід» є 8. На Волині особовий склад працює дуже потужно», – зазначив Олег Захарчук.



Бійцям батальйону він вручив найвищі відзнаки ПК «Захід».



Вдячність військовослужбовцям підрозділу за сумлінне виконання службових обов’язків, звитягу та самовідданість висловив командир військової частини, підполковник Роман Грицюк:



«Які б не були технології та засоби, завжди все тримається на бійцях. Кожен солдат, сержант, офіцер є основною складовою сили, яку ми сьогодні демонструємо. Маю за честь очолювати 630-й ОЗКБ. Сподіваюсь, що під моїм керівництвом вдасться якнайкраще убезпечити рідний Волинський край», – зазначив підполковник.



Довідково:



630-й ОЗКБ був сформований у вересні 2023 року, а цьогоріч увійшов до складу ПК «Захід» Повітряних сил ЗСУ. Основне завдання військової частини – протиповітряне прикриття визначених об’єктів, а також виявлення та знищення повітряних цілей у Волинській, Харківській, Сумській та Одеській областях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 22 вересня, 630-й окремий зенітний кулеметний батальйон відзначив третю річницю від дня створення.Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.Військовослужбовців привітали радник Луцького міського голови, т.в.о. начальника ОВА, голова Волинської облради, командувач Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ, бригадний генерал, представники духовенства.Вітальне слово особовому складу підрозділу від імені командувача Повітряних сил Збройних сил України Анатолія Кривоножка та 15-тисячної армії Повітряного командування «Захід» сказав бригадний генерал Олег Захарчук:«Упевнений, що особовий склад 630-го ОЗКБ готовий до виконання бойових завдань на найвищому рівні. Бійці добре підготовлені, система управління чітко налагоджена, зброя готова до застосування, і ми впевнено знищуватимемо ворога у нашому повітряному просторі. ОЗКБ у свій час знаходилися в інших видах ЗСУ, але рішенням командувача Повітряних сил, розуміючи проблематику та виклики, які виникають сьогодні, ми взяли їх під свою опіку, зосередивши зусилля на підготовці зенітних батальйонів, і це дало свої плоди. Таких частин у підпорядкуванні Повітряного командування «Захід» є 8. На Волині особовий склад працює дуже потужно», – зазначив Олег Захарчук.Бійцям батальйону він вручив найвищі відзнаки ПК «Захід».Вдячність військовослужбовцям підрозділу за сумлінне виконання службових обов’язків, звитягу та самовідданість висловив командир військової частини, підполковник«Які б не були технології та засоби, завжди все тримається на бійцях. Кожен солдат, сержант, офіцер є основною складовою сили, яку ми сьогодні демонструємо. Маю за честь очолювати 630-й ОЗКБ. Сподіваюсь, що під моїм керівництвом вдасться якнайкраще убезпечити рідний Волинський край», – зазначив підполковник.630-й ОЗКБ був сформований у вересні 2023 року, а цьогоріч увійшов до складу ПК «Захід» Повітряних сил ЗСУ. Основне завдання військової частини – протиповітряне прикриття визначених об’єктів, а також виявлення та знищення повітряних цілей у Волинській, Харківській, Сумській та Одеській областях.

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