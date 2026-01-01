Дронова атака на Ковель: постраждало промислове підприємство





Цю інформацію Тарас Яковлев, перший заступник ковельського міського голови.



З його слів, цивільні не постраждали, але є пошкодження, зокрема, вікон через вибухову хвилю. Населенню вже допомагають, а звернення фіксують через гарячу лінію (0 800 219 019).



Нагадаємо, що під час попередньої атаки на місто всередині вересня до Ковельської міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна. Троє людей опинилися в лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 23 вересня російський шахед атакував Ковель . Внаслідок удару ушкодження зазнало одне із промислових підприємств міста.Цю інформацію misto.media підтвердив, перший заступник ковельського міського голови.З його слів, цивільні не постраждали, але є пошкодження, зокрема, вікон через вибухову хвилю. Населенню вже допомагають, а звернення фіксують через гарячу лінію (0 800 219 019).Нагадаємо, що під час попередньої атаки на місто всередині вересня до Ковельської міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна. Троє людей опинилися в лікарні.

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