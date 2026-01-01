Дронова атака на Ковель: постраждало промислове підприємство

Дронова атака на Ковель: постраждало промислове підприємство
Вранці 23 вересня російський шахед атакував Ковель. Внаслідок удару ушкодження зазнало одне із промислових підприємств міста.

Цю інформацію misto.media підтвердив Тарас Яковлев, перший заступник ковельського міського голови.

З його слів, цивільні не постраждали, але є пошкодження, зокрема, вікон через вибухову хвилю. Населенню вже допомагають, а звернення фіксують через гарячу лінію (0 800 219 019).

Нагадаємо, що під час попередньої атаки на місто всередині вересня до Ковельської міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна. Троє людей опинилися в лікарні.

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Теги: Ковель, атака
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