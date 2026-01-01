У Ковелі росіяни поцілили в об’єкт інфраструктури

У Ковелі росіяни поцілили в об’єкт інфраструктури
Ковель вкотре зазнав ворожого удару безпілотниками. Сьогодні, 23 вересня, є влучання в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Найголовніше — серед людей постраждалих немає. Проте є пошкодження приватного майна громадян, і на Гарячу лінію вже надходять перші повідомлення.

Вкотре нагадаю, куди звертатися у випадку, якщо ваше нерухоме майно зазнало руйнувань. Телефонуйте на Гарячу лінію міського голови за номером: 0 800 219 019 та залиште своє звернення з контактними даними та описом пошкоджень.

За вказаними адресами працюватиме спеціальна комісія з обстеження та фіксації фактів пошкоджень об’єктів нерухомого майна, яка огляне приміщення, складе офіційні акти та зафіксує збитки, що стане основою для подальшого відшкодування та надання допомоги.

Дякую екстреним та комунальним службам за оперативне реагування та злагоджену роботу на місцях ліквідації наслідків атаки", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Ковель, атака
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