У Луцьку судили власницю масажного салону за сутенерство та утримання місця розпусти

Світлану Граділь у сутенерстві та утриманні місця розпусти. У закладі під виглядом масажу клієнтам надавали платні сексуальні послуги. За це обвинуваченій призначили два роки іспитового терміну.



Про це пише



Як йдеться у вироку від 17 вересня, у 2025 році Світлана Граділь орендувала приміщення на третьому поверсі будинку в Луцьку та відкрила там масажний салон ContentMen. Вона облаштувала кабінет, придбала масажний стіл, спеціальне освітлення, еротичний одяг та інші речі.



За даними слідства, жінка також створила сторінки салону в телеграмі та інстаграмі, де рекламувала послуги, приймала замовлення та шукала працівниць. Окрім цього, вона домовлялася з клієнтами про час, місце та вартість послуг, а також організовувала зустрічі з жінками.



У вироку згадано щонайменше три такі випадки у травні 2026 року. Вартість послуг становила від 2 до 4 тис. грн. У суді Світлана Граділь повністю визнала свою провину, погодилася з обставинами справи та розкаялася.



Суддя Оксана Данелюк визнала Світлану Граділь винною за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти та звідництво для розпусти з метою наживи) та ч. 1, 2 ст. 303 (сутенерство, вчинене повторно) та призначила їй п’ять років позбавлення волі, однак звільнила від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд визнав винною власницю масажного салонуу сутенерстві та утриманні місця розпусти. У закладі під виглядом масажу клієнтам надавали платні сексуальні послуги. За це обвинуваченій призначили два роки іспитового терміну.Про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 17 вересня, у 2025 році Світлана Граділь орендувала приміщення на третьому поверсі будинку в Луцьку та відкрила там масажний салон ContentMen. Вона облаштувала кабінет, придбала масажний стіл, спеціальне освітлення, еротичний одяг та інші речі.За даними слідства, жінка також створила сторінки салону в телеграмі та інстаграмі, де рекламувала послуги, приймала замовлення та шукала працівниць. Окрім цього, вона домовлялася з клієнтами про час, місце та вартість послуг, а також організовувала зустрічі з жінками.У вироку згадано щонайменше три такі випадки у травні 2026 року. Вартість послуг становила від 2 до 4 тис. грн. У суді Світлана Граділь повністю визнала свою провину, погодилася з обставинами справи та розкаялася.Суддявизнала Світлану Граділь винною за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти та звідництво для розпусти з метою наживи) та ч. 1, 2 ст. 303 (сутенерство, вчинене повторно) та призначила їй п’ять років позбавлення волі, однак звільнила від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію