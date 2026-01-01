У Луцьку судили власницю масажного салону за сутенерство та утримання місця розпусти
Сьогодні, 12:04
Луцький міськрайонний суд визнав винною власницю масажного салону Світлану Граділь у сутенерстві та утриманні місця розпусти. У закладі під виглядом масажу клієнтам надавали платні сексуальні послуги. За це обвинуваченій призначили два роки іспитового терміну.
Про це пише zaxid.net.
Як йдеться у вироку від 17 вересня, у 2025 році Світлана Граділь орендувала приміщення на третьому поверсі будинку в Луцьку та відкрила там масажний салон ContentMen. Вона облаштувала кабінет, придбала масажний стіл, спеціальне освітлення, еротичний одяг та інші речі.
За даними слідства, жінка також створила сторінки салону в телеграмі та інстаграмі, де рекламувала послуги, приймала замовлення та шукала працівниць. Окрім цього, вона домовлялася з клієнтами про час, місце та вартість послуг, а також організовувала зустрічі з жінками.
У вироку згадано щонайменше три такі випадки у травні 2026 року. Вартість послуг становила від 2 до 4 тис. грн. У суді Світлана Граділь повністю визнала свою провину, погодилася з обставинами справи та розкаялася.
Суддя Оксана Данелюк визнала Світлану Граділь винною за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти та звідництво для розпусти з метою наживи) та ч. 1, 2 ст. 303 (сутенерство, вчинене повторно) та призначила їй п’ять років позбавлення волі, однак звільнила від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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Про це пише zaxid.net.
Як йдеться у вироку від 17 вересня, у 2025 році Світлана Граділь орендувала приміщення на третьому поверсі будинку в Луцьку та відкрила там масажний салон ContentMen. Вона облаштувала кабінет, придбала масажний стіл, спеціальне освітлення, еротичний одяг та інші речі.
За даними слідства, жінка також створила сторінки салону в телеграмі та інстаграмі, де рекламувала послуги, приймала замовлення та шукала працівниць. Окрім цього, вона домовлялася з клієнтами про час, місце та вартість послуг, а також організовувала зустрічі з жінками.
У вироку згадано щонайменше три такі випадки у травні 2026 року. Вартість послуг становила від 2 до 4 тис. грн. У суді Світлана Граділь повністю визнала свою провину, погодилася з обставинами справи та розкаялася.
Суддя Оксана Данелюк визнала Світлану Граділь винною за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти та звідництво для розпусти з метою наживи) та ч. 1, 2 ст. 303 (сутенерство, вчинене повторно) та призначила їй п’ять років позбавлення волі, однак звільнила від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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