BMW виїхав на зустрічну: у Луцьку біля «Авангарду» зіткнулися три авто. ВІДЕО





Як повідомили у коментарі журналістам інтернет-видання



За попередньою інформацією, керманич не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з двома автомобілями, які їхали назустріч.



Одна з учасниць ДТП поскаржилася на погане самопочуття. Патрульні викликали на місце бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі жінку оглядають медики.



Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 23 вересня на проспекті Василя Мойсея у Луцьку, поблизу стадіону «Авангард», сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Через аварію рух на цій ділянці дороги був ускладнений.Як повідомили у коментарі журналістам інтернет-видання ВолиньPost у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля BMW рухався зі сторони проспекту Перемоги в напрямку проспекту Василя Мойсея.За попередньою інформацією, керманич не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з двома автомобілями, які їхали назустріч.Одна з учасниць ДТП поскаржилася на погане самопочуття. Патрульні викликали на місце бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі жінку оглядають медики.Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

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