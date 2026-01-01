BMW виїхав на зустрічну: у Луцьку біля «Авангарду» зіткнулися три авто. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
Вранці 23 вересня на проспекті Василя Мойсея у Луцьку, поблизу стадіону «Авангард», сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Через аварію рух на цій ділянці дороги був ускладнений.
Як повідомили у коментарі журналістам інтернет-видання ВолиньPost у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля BMW рухався зі сторони проспекту Перемоги в напрямку проспекту Василя Мойсея.
За попередньою інформацією, керманич не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з двома автомобілями, які їхали назустріч.
Одна з учасниць ДТП поскаржилася на погане самопочуття. Патрульні викликали на місце бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі жінку оглядають медики.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
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Як повідомили у коментарі журналістам інтернет-видання ВолиньPost у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля BMW рухався зі сторони проспекту Перемоги в напрямку проспекту Василя Мойсея.
За попередньою інформацією, керманич не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з двома автомобілями, які їхали назустріч.
Одна з учасниць ДТП поскаржилася на погане самопочуття. Патрульні викликали на місце бригаду екстреної медичної допомоги. Наразі жінку оглядають медики.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
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