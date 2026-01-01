Через російську атаку евакуювали два пункти пропуску на кордоні Польщі з Волинню





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За інформацією польської сторони, тривога тривала близько 20 хвилин. На цей час працівників прикордонних переходів евакуювали.



"Близько сьомої ранку припинили оформлення прикордонних процедур у Дорогуську та Зосіні, людей евакуювали. Зараз переходи знову відновили роботу. Усі переходи в Люблінському воєводстві працюють нормально", – заявив речник командира Надбужанського відділу Прикордонної служби Даріуш Сінецький.



Через наближення російського безпілотника до польського кордону в Польщі також підняли в повітря винищувачі.



Нагадаємо, 17 вересня російський ударний безпілотник упав поблизу польського кордону неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ".



Крім того, на тлі російської атаки на Україну тимчасово призупиняли авіаційну діяльність аеропортів Жешува та Любліна. Обмеження запровадили для забезпечення свободи дій військової авіації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Люблінському воєводстві Польщі вранці 23 вересня через повітряну загрозу евакуювали працівників пунктів пропуску в Дорогуську та Зосіні на кордоні з Україною. Прикордонне оформлення тимчасово зупинили, однак після відбою тривоги переходи відновили роботу.Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio, повітряна тривога в регіоні була оголошена на тлі російської атаки на Україну.За інформацією польської сторони, тривога тривала близько 20 хвилин. На цей час працівників прикордонних переходів евакуювали."Близько сьомої ранку припинили оформлення прикордонних процедур у Дорогуську та Зосіні, людей евакуювали. Зараз переходи знову відновили роботу. Усі переходи в Люблінському воєводстві працюють нормально", – заявив речник командира Надбужанського відділу Прикордонної службиЧерез наближення російського безпілотника до польського кордону в Польщі також підняли в повітря винищувачі.Нагадаємо, 17 вересня російський ударний безпілотник упав поблизу польського кордону неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ".Крім того, на тлі російської атаки на Україну тимчасово призупиняли авіаційну діяльність аеропортів Жешува та Любліна. Обмеження запровадили для забезпечення свободи дій військової авіації.

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