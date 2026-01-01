На нелегальній АЗС на Волині вилучили понад 33 тисячі літрів пального

На нелегальній АЗС на Волині вилучили понад 33 тисячі літрів пального
АЗС на колесах: БЕБ на Волині викрило нелегальний паливний бізнес.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Волинській області.

Дизель змішували з газовим конденсатом, зафарбовували та продавали значними партіями. Детективи ТУ БЕБ у Волинській області припинили діяльність нелегального паливного бізнесу в Устилузі.

Кустарне виготовлення пального облаштували у гаражі, а готову продукцію зберігали у відповідних ємностях. Пальне можна було придбати безпосередньо на місці або замовити з доставкою через спеціально створені групи у месенджерах. Для перевезення використовували вантажні мікроавтобуси, обладнані резервуарами та системами для перекачування пального.

Під час обшуків вилучено понад 33 тис. літрів пального, газового конденсату та рідин з ознаками ПММ. Також вилучено два мікроавтобуси, резервуари, обладнання для зберігання, відпуску та перекачування пального, чорнову бухгалтерію, готівкові кошти.

Загальна вартість вилученого майна – понад 2 млн грн. Ухвалою суду на нього накладено арешт.
На нелегальній АЗС на Волині вилучили понад 33 тисячі літрів пального

Досудове розслідування триває за фактом ухилення від сплати податків і незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів.
На нелегальній АЗС на Волині вилучили понад 33 тисячі літрів пального

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Теги: Волинь, АЗС, паливо
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