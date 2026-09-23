У Києві - влучання дрона поблизу Центрального залізничного вокзалу





Про це



"У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", – йдеться в повідомленні.



Водночас УЗ закликає пасажирів перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.



Як повідомляє



Ворог також намагався атакувати залізничну інфраструктуру столиці. В результаті один залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві зафіксовано влучання російського безпілотника поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва. Сам вокзал не пошкоджено.Про це повідомило АТ "Укрзалізниця"."У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", – йдеться в повідомленні.Водночас УЗ закликає пасажирів перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.Як повідомляє LB.ua Росія вранці 23 вересня вдарила по кількох районах Києва дронами. Є влучання по заправках, складах, бізнес-центру і транспортних підприємствах. Станом на 10:30 відомо про одного загиблого – це один з восьми поранених.Ворог також намагався атакувати залізничну інфраструктуру столиці. В результаті один залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення.

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