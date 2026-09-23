У Києві - влучання дрона поблизу Центрального залізничного вокзалу
Сьогодні, 11:43
У Києві зафіксовано влучання російського безпілотника поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва. Сам вокзал не пошкоджено.
Про це повідомило АТ "Укрзалізниця".
"У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", – йдеться в повідомленні.
Водночас УЗ закликає пасажирів перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Як повідомляє LB.ua Росія вранці 23 вересня вдарила по кількох районах Києва дронами. Є влучання по заправках, складах, бізнес-центру і транспортних підприємствах. Станом на 10:30 відомо про одного загиблого – це один з восьми поранених.
Ворог також намагався атакувати залізничну інфраструктуру столиці. В результаті один залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення.
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Про це повідомило АТ "Укрзалізниця".
"У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", – йдеться в повідомленні.
Водночас УЗ закликає пасажирів перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Як повідомляє LB.ua Росія вранці 23 вересня вдарила по кількох районах Києва дронами. Є влучання по заправках, складах, бізнес-центру і транспортних підприємствах. Станом на 10:30 відомо про одного загиблого – це один з восьми поранених.
Ворог також намагався атакувати залізничну інфраструктуру столиці. В результаті один залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення.
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